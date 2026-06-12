В Италия: Левица и десница си поделиха победите
Десницата задържа контрола над Венеция и спечели Реджо Калабрия, а левицата си върна Агридженто и Пистоя
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Десницата задържа контрола над Венеция и спечели Реджо Калабрия, а левицата си върна Агридженто и Пистоя
Страхотен успех завоюва Ансамбъл „Пирин" в италианския град Агридженто. Формацията ни спечели първа награда в Международния фестивал на фолклора при г...