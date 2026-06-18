Нови скандални разкрития за украинския град край Варна

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви сериозни разкрития, свързани с мащабна схема за незаконно строителство на територията на цялата община Варна. В рамките на специализирана проверка на над 300 документа е установено по неоспорим начин, че общо 42 удостоверения за търпимост на строежи са неистински. Регионалният министър представи данните пред журналисти в София по време на националната среща на местната и централната изпълнителна власт в Националния дворец на културата.

Проверяващите органи са констатирали, че въпросните 41 или 42 сгради не отговарят на законовите изисквания, тъй като не са съществували преди 2001 година. Липсата им е доказана чрез съпоставка с официалните ортофотокарти от 2019 година, където тези постройки изобщо не фигурират. Според министър Шишков механизмът за узаконяването им чрез незаконни удостоверения е работил активно от 2023 година насам, а мащабната ревизия продължава, като предстои да се прегледат още над 800 издадени документа за търпимост в региона.

Скандалът в местността „Баба Алино“ и първите заповеди за събаряне

Разплитането на схемата започна от варненската местност „Баба Алино“, където се натъкнаха на тежки нарушения на Закона за устройство на територията. Ситуацията бързо придоби сериозен институционален отзвук. Кметът на Варна Благомир Коцев обяви, че започва издаването на първите заповеди за премахване на незаконни постройки в района, като процедурата ще бъде насочена директно към инвеститора. Крайната цел на местната власт е обектите да бъдат изцяло съборени, а теренът да бъде възстановен като чиста горска площ в координация с държавните горски служби.

Казусът доведе и до бързи кадрови промени, като беше издадена заповед за незабавно освобождаване на директора на Службата по геодезия, картография и кадастър във Варна. Паралелно с това от политическа партия „Възраждане“ поискаха изгонването на украинската посланичка, свързвайки строителните процеси в местността с конкретни чуждестранни интереси.

Енергийният възел с незаконните трафопостове

Проверката на Регионалната дирекция за национален строителен контрол изведе на преден план и сериозен структурен проблем, свързан с електропреносната мрежа в общината. В местността „Баба Алино“ бяха открити три трафопоста, като за един от тях е констатирано напълно незаконно строителство.

Министър Шишков заяви, че в цялата община Варна масово са открити незаконни трафопостове. Държавните органи вече са изискали официална и пълна информация от местното електроразпределително дружество. Съществуват сериозни съмнения, че съоръжения без разрешение за ползване са били използвани за захранването на незаконно изградените сгради в региона.

Институционалният сблъсък за контрола

Относно разпределението на отговорностите и липсата на контрол през изминалите години, Иван Шишков уточни, че за незаконното строителство на сгради отговаря Община Варна, докато правомощията над трафопостовете са в ръцете на Дирекцията за национален строителен контрол. Той посочи, че ДНСК в момента си върши работата, но разкритикува мълчанието на местната власт в миналото по въпроси, за които е можело да се потърси своевременно съдействие от държавата.

Министърът допълни, че информацията за нарушенията не е стигала до служителите в ДНСК поради липса на сигнали. Главният архитект на Варна също се включи в дебата, припомняйки, че само по себе си удостоверението за търпимост не узаконява автоматично даден строеж. Държавните институции са категорични, че проверките ще продължат до пълното разплитане на случая и изясняване на всички детайли около издаването на фалшивите документи.



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