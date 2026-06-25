Акция във Варна. Обрат с "Баба Алино"

ГДБОП провежда акция в общинската администрация в Район "Приморски" във Варна по казуса "Баба Алино". Седем души са задържани за 24 часа, потвърдиха от полицията за NOVA.

Към момента на територията на кметство „Приморски“ се извършват процесуално-следствени действия от полицейски служители, включително претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството.

Действията се извършват след издадени съдебни разрешения в рамките на досъдебно производство, свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства.

Разследването се провежда под ръководството и надзора на Районна прокуратура. В акцията участват служители на ГДБОП и ОДМВР – Варна.

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