Социалният министър обяви решението за пенсионерите в администрацията

Във всяка администрация има определен процент незаети бройки поради недостатъчен интерес за работа в системата. Около 5% са незаетите бройки в българската държавна администрация, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в интервю за бТВ. Тя поясни, че социалната система е една от най-големите у нас с множество агенции към нея.

Попитана дали трябва да бъдат освободени работещите пенсионери, Ефремова заяви, че най-добрият вариант е да има поетапно приключване на трудовата дейност на по-опитните хора. Едномоментното съкращаване би обезкървило администрацията, категорична бе министър Ефремова и допълни, че всяко едно прекратяване на трудовия път, особено ако човек е работил дълго време, е гарантирано със социални плащания.

Социалните плащания, когато говорим за пенсии, по изключение се покриват с дълг, уточни тя. Според нея не е невъзможно при демографската характеристика на българското население 100% от осигуровките да покриват целия фонд, който е необходим за плащане на пенсиите. Има шанс тази система да бъде по-устойчива и стабилна, каза министър Ефремова..

На първо място е много важно всички плащания, които не са характерни за осигурителната система, да не бъдат част от нея. Например ковид добавката - тя е социално плащане, в никакъв случай не е част от приноса на хората, когато са се осигурявали. Тя не би следвало да е част от формулата, с която се формира размера на пенсията. Би могла да бъде изплащана, но не като част от пенсията и от НОИ, каза още министър Ефремова. По думите й социалните пенсии за старост нямат осигурителен принос от страна на човека. Няма никакъв проблем да продължава да се предоставя на хората, така е редно, но би следвало да се предоставя от социалната система.

Трябва да се прави разлика между издръжка на система, която включва разходи за заплати, и социалните плащания като такива. Те са напълно гарантирани от закона и от удължителния закон за бюджета, както и този, който предстои да бъде приет, каза още Ефремова.

В момента всички плащания са обвързани с линията на бедност или с МРЗ, така че практически от началото на тази година плащанията са увеличени.

Министър Ефремова заяви, че темата за доходите в държавната администрация е широка, през годините има натрупани дисбаланси. Все още не се е разгърнало широко обсъждане, тъй като има липса на аргументи в едната или другата посока. Следва да се направи задълбочен функционален анализ за възнагражденията в системата, каза още тя.

„Моята борба, битка или предложение към следващия „Бюджет 2027“ ще бъде в посока подкрепа на майчинството“, заяви министърът.

Тя уточни, че ще бъде обсъждано както увеличаване на плащането през втората година от майчинството, така и на обезщетението за майките, които се върнат на работа преди изтичането на този период.

„Това би могло да се дискутира. Включително и увеличаване на размера на обезщетението, което по принцип майката взима, когато се върне на работа редом със своето възнаграждение“, каза Ефремова.

По отношение на пенсиите министърът подчерта, че ще защитава прилагането на т.нар. швейцарско правило.

„Аз, разбира се, ще бъда защитник на това то да се прилага така, както е разписано“, заяви тя.

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