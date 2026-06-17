Европа взе ново тежко решение за Украйна

Лидерите от Г-7, които се срещат във Франция, са се договорили за "непоколебима подкрепа за Украйна в защитата на нейната свобода, суверенитет и териториална цялост.“

"Нашето изявление съдържа много ясно послание. Подкрепата за Украйна от тази група е по-силна, отколкото е била от дълго време. Всички партньори от Г-7 ще увеличат военния и финансовия си принос за Украйна. Посланието към Русия от всички страни от Г-7 е също толкова ясно: партньорите ще засилят натиска върху Москва, включително чрез санкции. Това задава нов тон, включително по отношение на трансатлантическото единство и решителност", каза германският канцлер Фридрих Мерц.

Отделно от това участниците в срещата на върха във френския курорт Евиан, приветстваха споразумението между САЩ и Иран и заявиха, че са готови да допринесат за неговото изпълнение. Те добавят, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за енергоснабдяване, за намаляване на зависимостта от Ормузкия пролив и за увеличаване на енергийните запаси.

Според канадския премиер Марк Карни, след сделката с Иран е настъпила промяна в позицията на Тръмп. "В известен смисъл съществува възможност този меморандум за разбирателство да промени изцяло ситуацията, тъй като в дискусиите за Украйна се наблюдава промяна в ориентацията на САЩ и президента Тръмп - позиция, която е по-твърда по отношение на Русия и, за нас, по-реалистична по отношение на ситуацията на място във войната, както и по отношение на крайния изход от войната - загубата на Русия", заяви Карни.

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