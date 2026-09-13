Скандалът се вихри! Защо изгониха Нина Добрев от червения килим
Мъж с черен костюм й каза да отстъпи мястото си
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Мъж с черен костюм й каза да отстъпи мястото си
Актрисата остана смаяна от случилото се – направи гримаса, засмя се и напусна зоната за снимки
Филмовият фестивал отново събира холивудски звезди, а надпреварата за „Златния лъв“ обещава мрачни и политически заредени истории
Венецианския филмов фестивал бе открит със специален жест към легендарния актьор
Във Венеция ходят боси, покривът на емблематична църква падна, стотици изкоренени дървета
Лятното попълнение Гонсало Рамош разби съпротивата на Венеция, а Салемакерс беше в основата и на двата гола
Сред жертвите са 39-годишна жена, подавала многократно сигнали за домашно насилие
Тазгодишния Международен кинофестивал във Венеция ще се проведе от 2 до 12 септември
Десницата задържа контрола над Венеция и спечели Реджо Калабрия, а левицата си върна Агридженто и Пистоя
Магьосник, шпионин, писател, измамник – “детето на Просвещението” има много лица
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Грета Тунберг прекали
Микеланджело излага легендарния си Давид в сърцето на Флоренция
Филмовият фестивал започва тази седмица
Той разказва за шивачка в малък град и нейния син
Милиардерската булка май си поиска нова играчка след сватбена фотосесия във „Вог“
Много от най-вълнуващите подробности останаха скрити от прожекторите
Лорън не сваля шапката, Леонардо Ди Каприо - качулката
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Събитието може да доведе до увеличение от почти 68% на годишния туристически оборот на града