Ново начало, нов герой - Милан взе и втората си победа

Рубен Аморим получи точно онази първа вечер на „Сан Сиро“, за която мечтае всеки нов треньор на Милан - победа, пълни трибуни и нов нападател, който веднага започва да оправдава очакванията. „Росонерите“ подчиниха новака Венеция с 2:0 и записаха втори успех от два мача в Серия „А“.

След 2:1 като гост на Торино на старта Милан вече има пълен актив от шест точки. А първото попадение пред собствената публика при Аморим дойде от едно от най-големите летни попълнения - Гонсало Рамош.

Рамош вече знае как се празнува на „Сан Сиро“

Венеция удържаше Милан повече от час, но в 69-ата минута защитата на гостите най-после се пропука. Алексис Салемакерс направи великолепна акция и подготви възможността за Рамош, а португалският национал завърши контраатаката и отбеляза първия си гол за „росонерите“.

За нападателя, пристигнал през лятото от европейския шампион ПСЖ, моментът трудно можеше да бъде по-подходящ - първи гол, първи домакински мач на новия треньор и попадение, което отвори пътя към втората поредна победа на Милан.

Салемакерс направи вечерта още по-сладка

Белгиецът не спря дотам. В края на мача Салемакерс изведе Ардон Яшари сам срещу вратаря. Ударът на швейцареца беше спасен, но топката рикошира в Редуан Халал и попадна в собствената му врата за куриозното 2:0.

Така Салемакерс се оказа в сърцето и на двете решаващи атаки, а Милан довърши спокойно мача и не позволи на Венеция да развали празника при първата поява на Аморим начело на отбора на „Сан Сиро“.

Шест точки и мечтан старт

За новия наставник началото в Серия „А“ вече изглежда почти идеално. Милан първо победи Торино с 2:1 като гост, а сега добави чист успех у дома и се изкачи до шест точки.

Венеция остава без спечелена точка след завръщането си в елита. Шампионът на Серия „Б“ от миналия сезон започна кампанията със загуба у дома от Лече, а вторият кръг донесе и поражението на „Сан Сиро“.