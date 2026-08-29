ЦСКА е решил съдбата на Христо Янев

Звучното отпадане от ОФИ Крит с общ резултат 0:5 отново разклати сериозно стола на Христо Янев в ЦСКА, информира "Тема спорт".

Още след втория гол на гърците в реванша в четвъртък част от феновете на "Васил Левски" започнаха да скандират "оставка", което се повтори и след последния съдийски сигнал.

Това е поредният случай, в който трибуните призовават треньора да напусне поста си заради незадоволителното представяне на отбора. Така доверието към 47-годишния специалист е на изчерпване и при негативен резултат в неделя срещу Черно море почти сигурно ще се стигне до неговата смяна.

Фаворит за временен наставник е настоящият спортен директор Валентин Илиев, докато се търси постоянен вариант от чужбина. Не се разглеждат други български опции.

Интересно е, че самият Илиев заяви подкрепата си към Янев след провала срещу ОФИ, но както е добре известно, подобни декларации често са твърде краткотрайни във футбола.



