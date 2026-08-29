Байерн излезе като буря! Пет гола и шампионско предупреждение

Байерн Мюнхен отвори новия сезон така, както подхожда на шампион - с пет гола, мощен футбол и решително послание към всички претенденти за трона. Щутгарт успя за кратко да върне интригата, но след изравнителния гол баварците реагираха свирепо и превърнаха дъждовната вечер в истинска голова буря. Крайното 5:1 донесе на тима на Венсан Компани мечтан старт и удължи впечатляващата серия без загуба в първия шампионатен мач от 2011 година насам.

Щутгарт раздразни шампиона

Байерн поведе още през първото полувреме, когато Дайот Упамекано се извиси след корнер и прати топката с глава в мрежата. Щутгарт обаче не се предаде и малко след началото на втората част Йоша Вагноман изравни, давайки надежда на гостите, че могат да измъкнат нещо от Мюнхен.

Радостта им продължи само три минути. Йозуа Кимих намери Майкъл Олизе, който в 55-ата минута върна преднината на Байерн и промени напълно ритъма на срещата. Последва бурен период, завършил с автогол на Вагноман, който този път се оказа в центъра на събитията от грешната страна.

Баварците натиснаха докрай

След третото попадение Щутгарт вече трудно удържаше натиска. Александър Павлович направи 4:1, а Луис Диас добави петия гол и превърна победата в разгром. Още едно попадение на Байерн беше отменено заради засада.

Шампионите не показаха най-доброто си лице през миналия сезон във всеки момент, но на старта този път не оставиха почти никакво съмнение в превъзходството си. Те контролираха големи периоди от мача и реагираха мигновено в момента, в който Щутгарт успя да изравни.

Байерн, който победи Щутгарт четири пъти през миналия сезон, включително във финала за Купата на Германия, вече гледа към нова защита на титлата. Огромният фаворит за трета поредна корона започна с резултат, който веднага поставя летвата високо за всички останали.

Първият уикенд на сезона в Бундеслигата продължава в събота, когато вицешампионът Борусия Дортмунд приема Хамбургер ШФ.

Срещи от първия кръг на футболното първенство на Германия:

Байерн Мюнхен - Щутгарт - 5:1

в събота:

Елферсберг - Байерн Леверкузен

Кьолн - Хофенхайм

Майнц 05 - Падерборн

РБ Лайпциг - Борусия Мьонхенгладбах

Унион Берлин - Айнтрахт Франкфурт

Борусия Дортмунд - Хамбургер ШФ

в неделя:

Фрайбург - Вердер Бремен

Аугсбург - Шалке 04