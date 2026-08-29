ПСЖ възкръсна в 95-ата минута и разби сърцата на Лил

ПСЖ сякаш пусна повторение на един и същи невероятен сценарий. За втори пореден кръг европейският клубен шампион изостана с 0:2 като гост и за втори пореден път отказа да загуби, измъквайки 2:2 в самия край. След чудото срещу Рен преди седмица този път жертвата на парижкия характер беше Лил. А драмата стигна до крайност - Витиня върна надеждата в 91-ата минута, а капитанът Маркиньос разби сърцата на домакините с изравнителен гол в 95-ата.

Лил беше почти съвършен

Отборът на Давиде Анчелоти изигра мач, който дълго изглеждаше достатъчен за голяма победа. Лил беше смел, организиран и опасен, а домакинските фенове започнаха да вярват, че ще видят европейския шампион на колене.

Първият удар дойде в 21-ата минута. Ветеранът Оливие Жиру показа класа и намери Хакон Харалдсон, който завърши атаката безмилостно и не остави шанс на Матвей Сафонов - 1:0.

ПСЖ опита да отвърне, но Лил продължи да държи мача под контрол. Времето изтичаше, а парижани все по-трудно намираха пролука към вратата на домакините.

Баква вкара гол, който сякаш реши всичко

В 84-ата минута „песовете“ нанесоха втория си удар. Дебютантът Дилан Баква произведе изключително изпълнение и направи 2:0. Трибуните избухнаха, а до края оставаха броени минути.

Изглеждаше невъзможно ПСЖ да се върне. Лил беше преживял почти целия мач без сериозен срив, имаше два гола аванс и вече усещаше победата. Само че именно тогава европейският шампион показа най-опасното си качество - отказа да приеме поражението.

Витиня запали последната искра

В 91-ата минута Витиня получи пространство далеч от вратата и направи нещо великолепно. Португалецът изпрати топката в ъгъла с изумителен далечен удар и изведнъж 2:0 се превърна в 2:1.

ПСЖ хвърли абсолютно всичко напред. Нямаше повече тактика, нямаше предпазливост - само отчаян щурм към вратата на Лил. Дори Сафонов напусна своето наказателно поле и се включи напред за последните секунди.

Маркиньос смълча стадиона в 95-ата

Последният удар дойде в 95-ата минута. Жоао Невеш овладя пред наказателното поле и моментално центрира. Там се появи Маркиньос - капитанът отклони топката с глава и я прати в мрежата за 2:2.

От еуфория „Пиер Мороа“ потъна в шок за броени минути. Лил беше на секунди от престижна победа над европейския шампион, но ПСЖ отново намери начин да оцелее след пасив от два гола.

Лил все пак излиза на първото място в класирането с 4 точки, докато ПСЖ остава шести с 2 точки след две поредни равенства 2:2.