Спорт

Много ТВ футбол от цяла Европа в събота ПРОГРАМАТА

Ето какво ще се предава в нашия ефир

Много ТВ футбол от цяла Европа в събота ПРОГРАМАТА
29 авг 26 | 13:23
154
Влади Кирилов

14:00 часа Втора Бундеслига Хайденхайм - Динамо Дрезден Диема Спорт

14:00 часа Втора Бундеслига Карлсруе - Волфсбург Диема Спорт 3

14:30 часа Ливърпул - Нотингам Диема Спорт 2

14:30 часа Чемпиъншип Мидълзбро - Уест Бромич Нова Спорт

14:55 часа Рейнджърс Андора - Клик Молдова БНТ 3

16:30 часа РБ Лайпциг - Борусия Мьонхенгладбах Диема Спорт

16:30 часа Елверсберг - Байер Леверкузен Диема Спорт 3

17:00 часа Борнемут - Евертън Диема Спорт 2

17:00 часа Ковънтри - Хъл Сити Нова Спорт

17:55 часа Амиго Северозапад - Мед Макс БНТ 3

18:00 часа Леванте - Бетис MAX Sport 4

18:45 часа Етър - Берое Диема Спорт

19:30 часа Фиорентина - Фрозиноне MAX Sport 3

19:30 часа Монца - Удинезе MAX Sport 1

19:30 часа Сасуоло - Торино MAX Sport 2

19:30 часа Тотнъм - Нюкасъл Диема Спорт 2

19:30 часа Борусия Дортмунд - Хамбургер Диема Спорт 3

19:50 часа Световно първенство по минифутбол България - Индия БНТ 3

20:00 часа Реал Сосиедад - Еспаньол MAX Sport 4

21:30 часа Втора Бундеслига Нюрнберг - Арминия Билефелд Нова Спорт

21:45 часа Ювентус - Парма MAX Sport 3

21:45 часа Лион - Льо Авър Диема Спорт 2

21:45 часа Брест - Тулуза Диема Спорт 3

22:30 часа Севиля - Атлетико Мадрид MAX Sport 4

Тагове:
Автор Влади Кирилов

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай