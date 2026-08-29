Много ТВ футбол от цяла Европа в събота ПРОГРАМАТА

14:00 часа Втора Бундеслига Хайденхайм - Динамо Дрезден Диема Спорт
14:00 часа Втора Бундеслига Карлсруе - Волфсбург Диема Спорт 3
14:30 часа Ливърпул - Нотингам Диема Спорт 2
14:30 часа Чемпиъншип Мидълзбро - Уест Бромич Нова Спорт
14:55 часа Рейнджърс Андора - Клик Молдова БНТ 3
16:30 часа РБ Лайпциг - Борусия Мьонхенгладбах Диема Спорт
16:30 часа Елверсберг - Байер Леверкузен Диема Спорт 3
17:00 часа Борнемут - Евертън Диема Спорт 2
17:00 часа Ковънтри - Хъл Сити Нова Спорт
17:55 часа Амиго Северозапад - Мед Макс БНТ 3
18:00 часа Леванте - Бетис MAX Sport 4
18:45 часа Етър - Берое Диема Спорт
19:30 часа Фиорентина - Фрозиноне MAX Sport 3
19:30 часа Монца - Удинезе MAX Sport 1
19:30 часа Сасуоло - Торино MAX Sport 2
19:30 часа Тотнъм - Нюкасъл Диема Спорт 2
19:30 часа Борусия Дортмунд - Хамбургер Диема Спорт 3
19:50 часа Световно първенство по минифутбол България - Индия БНТ 3
20:00 часа Реал Сосиедад - Еспаньол MAX Sport 4
21:30 часа Втора Бундеслига Нюрнберг - Арминия Билефелд Нова Спорт
21:45 часа Ювентус - Парма MAX Sport 3
21:45 часа Лион - Льо Авър Диема Спорт 2
21:45 часа Брест - Тулуза Диема Спорт 3
22:30 часа Севиля - Атлетико Мадрид MAX Sport 4