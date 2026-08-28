Лига на конференциите: Мохамед Салах идва в София! ЦСКА посреща Трабзонспор

ЦСКА отпадна от Лига Европа от ОФИ Крит, но ще продължи европейското си участие в Лига на конференциите.

Тимът на Христо Янев научи съперниците си за основната фаза на третия по сила турнир в Европа. ЦСКА попадна в последната шеста урна за жребия, а в него ще участват 36 тима, предава "Топ спорт".

Първият отбор, който се падна на "Армейците" е Монако. Добре познатият Панатинайкос също бе изтеглен за "червените".

ЦСКА ще гостува на Купс.

Жребият отреди Мохамед Салах и Трабзонспор да гостуват в София.

Предпоследният отбор, който се падна на ЦСКА е Норселанд.

Тюн е последният съперник на българския тим.

Всички съперници на ЦСКА: Монако, Панатинайкос, КуПС, Трабзонспор, Нордселанд, Тюн.

Ето всички участници:

Урна 1

Аталанта (Италия), Брага (Португалия), Аякс (Нидерландия), Фрайбург (Германия), Монако (Франция), Копенхаген (Дания)

Урна 2

Мидтиланд (Дания), Цървена звезда (Сърбия), Гент (Белгия), Панатинайкос (Гърция), Пафос (Кипър), Брайтън (Англия)

Урна 3

Лугано (Швейцария), Хетафе (Испания), КуПС (Финландия), Твенте (Нидерландия), Борац (Босна), Линкълн Ред Импс (Гибралтар)

Урна 4

Сент-Трюден (Белгия), Бран (Норвегия), Хартс (Шотландия), Кайрат (Казахстан), Трабзонспор (Турция), Университатя Крайова (Румъния)

Урна 5

Рига (Латвия), Хайдук Сплит (Хърватия), Яблонец (Чехия), Нордселанд (Дания), АГФ (Дания), Интер Клуб д"Ескаладес (Андора)

Урна 6

Тюн (Щвейцария), ЦСКА (България), Кауно Жалгирис (Литва), Мьолби (Швеция), Иберия (Грузия), Егнатия (Албания)