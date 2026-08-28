Лига на конференциите: Мохамед Салах идва в София! ЦСКА посреща Трабзонспор

ЦСКА отпадна от Лига Европа от ОФИ Крит, но ще продължи европейското си участие в Лига на конференциите.
Тимът на Христо Янев научи съперниците си за основната фаза на третия по сила турнир в Европа. ЦСКА попадна в последната шеста урна за жребия, а в него ще участват 36 тима, предава "Топ спорт".
Първият отбор, който се падна на "Армейците" е Монако. Добре познатият Панатинайкос също бе изтеглен за "червените".
ЦСКА ще гостува на Купс.
Жребият отреди Мохамед Салах и Трабзонспор да гостуват в София.
Предпоследният отбор, който се падна на ЦСКА е Норселанд.
Тюн е последният съперник на българския тим.
Всички съперници на ЦСКА: Монако, Панатинайкос, КуПС, Трабзонспор, Нордселанд, Тюн.
Ето всички участници:
Урна 1
Аталанта (Италия), Брага (Португалия), Аякс (Нидерландия), Фрайбург (Германия), Монако (Франция), Копенхаген (Дания)
Урна 2
Мидтиланд (Дания), Цървена звезда (Сърбия), Гент (Белгия), Панатинайкос (Гърция), Пафос (Кипър), Брайтън (Англия)
Урна 3
Лугано (Швейцария), Хетафе (Испания), КуПС (Финландия), Твенте (Нидерландия), Борац (Босна), Линкълн Ред Импс (Гибралтар)
Урна 4
Сент-Трюден (Белгия), Бран (Норвегия), Хартс (Шотландия), Кайрат (Казахстан), Трабзонспор (Турция), Университатя Крайова (Румъния)
Урна 5
Рига (Латвия), Хайдук Сплит (Хърватия), Яблонец (Чехия), Нордселанд (Дания), АГФ (Дания), Интер Клуб д"Ескаладес (Андора)
Урна 6
Тюн (Щвейцария), ЦСКА (България), Кауно Жалгирис (Литва), Мьолби (Швеция), Иберия (Грузия), Егнатия (Албания)