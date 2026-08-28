Барселона натисна газта! Рафиня и Фермин поведоха каталунците към върха

Барселона показа още в първия си домакински мач за сезона, че няма намерение да отстъпва крачка в битката на върха. Каталунците победиха Атлетик Билбао с 2:0, доминираха почти през целия двубой и събраха шест точки. Така тимът на Ханзи Флик се изравни с Реал Мадрид, Севиля и Бетис на върха в класирането. Рафиня и Фермин Лопес донесоха головете, а единствено силните намеси на Унай Симон запазиха резултата сравнително скромен.

Рафиня отвори пътя

Първият удар дойде в 37-ата минута. Педри видя отлично движението на Рафиня и го изведе зад защитата, а бразилецът преодоля Симон и даде заслужен аванс на Барселона.

Каталунците не намалиха темпото и продължиха да притискат Атлетик. Баските трудно излизаха от собствената си половина, докато Симон трябваше многократно да спасява отбора си след нови опасни атаки на домакините.

Фермин сложи точката

Окончателният удар дойде в 82-ата минута. Емерик Лапорт допусна грешка след центриране на Карим Адейеми, Фермин Лопес се възползва без колебание и направи 2:0.

Ханзи Флик беше направил три промени спрямо разгромната победа с 5:0 над Елче. Антъни Гордън започна за първи път като титуляр, а Пау Кубарси и Педри също се завърнаха в стартовия състав. Родри остана на пейката.

Осасуна обърна Селта

В другия мач Осасуна направи пълен обрат и победи Селта с 2:1 като гост. Яго Аспас даде аванс на домакините още в 14-ата минута, но началото на второто полувреме промени двубоя.

Маркос Алонсо получи червен картон и остави Селта с човек по-малко. Кике Барха изравни скоро след това, а Анте Будимир донесе победата на Осасуна от дузпа в 64-ата минута.

Първенство на Испания по футбол, мачове от първия кръг в Ла Лига:

Селта Виго - Осасуна - 1:2

Барселона - Атлетик Билбао - 2:0

от сряда:

Реал Мадрид - Реал Сосиедад - 4:1

от вторник:

Валенсия - Бетис - 0:1

19 август:

Атлетико Мадрид - Малага - 2:0

17 август:

Депортиво Ла Коруня - Елче - 1:1

16 август:

Еспаньол - Леванте - 3:0

Расинг Сантандер - Виляреал - 2:2

15 август:

Алавес - Хетафе - 3:0

Севиля - Райо Валекано - 2:1