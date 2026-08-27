Цесекарите скочиха. Пълнят стадиона

ЦСКА пусна допълнителни близо 3300 билета за днешното домакинство срещу ОФИ от плейофния кръг на Лига Еворпа. Първоначално бройката на продаваните билети бе малко над 18 000. Вчера тя бе увеличена на 19 300, а днес - до 21 292.

До момента феновете на “червените” са купили около 14 000 пропуска въпреки негативния резултат от първия двубой в Крит. Той бе загубен с 0:3, но въпреки това и днес тимът на Христо Янев ще получи сериозна подкрепа от трибуните.

Очакванията са, че днешният сблъсък ще бие по посещаемост реванша срещу Карабах, когато имаше 16 172 запалянковци. ЦСКА събра най-много публика през настоящия сезон при домакинството си на Макаби (Тел Авив) - 23 653 привърженици.