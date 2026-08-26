Треньорът на ОФИ Крит каза истината за реванша с ЦСКА

Старши треньорът на ОФИ Крит - Христос Контис, говори на официална пресконференция преди реванша с ЦСКА в София. Гръцкият специалист отдаде заслуженото на родния гранд.

"Със сигурност бихме искали да видим отбор, който е организиран, солиден, срещу който противникът трудно ще създава положения и където ние можем да имаме самочувствие.

Не трябва да оставяме място на ЦСКА. Имахме труден период на Крит, така че трябва да подобрим защитната си функция, започвайки с нападателите.

Мисля, че утрешният мач започва при 0:0. Ако вземем предвид, че 3:0 ни дава предимство, това е вярно, но не ни дава сигурността да следваме ритъма на противника. Дойдохме тук, за да се класираме, а квалификациите ще се играят на терена и всички дойдохме тук, за да спечелим, защото ако искаме като отбор да създадем победоносен манталитет, ако искаме да го изградим, ще трябва да го направим, като печелим мачове като този или като имаме много състезателен характер.

ЦСКА ще играе различно, ще ни окажат голям натиск, ще ни затруднят. 3:0 е предимство, но не ни дава квалификация. Обикновено променят схемата, когато играят в местното първенство, а в Европа играят с 3-5-2, което за мен е атакуваща система. Така че сме готови за всеки план. Това, което ме радва да видя като отбор, е, че играчите имат способността да се адаптират. Със сигурност очакваме пресинг и агресивна игра от противника. Може би дори с риск, защото те гонят резултата. Трябва да сме подготвени.

"Всички знаем, че това беше добър резултат в първия мач за нашия отбор. Ще изиграем мач, ще дадем най-доброто от себе си. Всички знаем във футбола, че е опасно, когато защитаваш резултата", заяви Контис.