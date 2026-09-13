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Спрягат грък за "Левски"

Спрягат грък за "Левски"

Бивш гръцки младежки национал имал предложени от "Левски", тръбят медиите в южната ни съседка. Това е крилото на ОФИ Василис Куцианикулис. В момента т...

07 юни | 20:30
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Взеха 6 точки на ОФИ (Крит)

Взеха 6 точки на ОФИ (Крит)

Изпадналият в криза ОФИ (Крит) беше наказан с отнемането на 6 точки. Причината за санкцията от ФИФА е, че клубът не се е издължил на бившия си футболи...

16 януари | 20:20
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