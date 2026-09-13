Ето играчите на ЦСКА, които ще търсят чудото срещу ОФИ
Мачът е от 21,00 часа тази вечер
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Мачът е от 21,00 часа тази вечер
Христос Контис иска да бъде реалист
Много важен играч се завръща в отбора
Двама ключови играчи са в строя
Червените правят пълна мобилизация
Любопитна статистита преди реванша с ЦСКА
Червените отложиха мача с Локомотив Сф
В 80-тата минута ситуацията за "армейците" стана още по-трудна
Червените обявиха, че са готови за Лига Европа
Бивш гръцки младежки национал имал предложени от "Левски", тръбят медиите в южната ни съседка. Това е крилото на ОФИ Василис Куцианикулис. В момента т...
Изпадналият в криза ОФИ (Крит) беше наказан с отнемането на 6 точки. Причината за санкцията от ФИФА е, че клубът не се е издължил на бившия си футболи...