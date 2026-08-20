В ЦСКА се заканиха на ОФИ преди мача довечера

Десният защитник на ЦСКА - Давид Пастор сподели своето мнение по повод представянето на "червените" от началото на сезона в Първа лига, както и за предстоящите двубои срещу ОФИ Крит в Лига Европа. Той подчерта позитивния старт на отбора и коментира колко е важно да се поддържа постоянство през целия сезон.

Ето още от неговото изказване пред "O Globo":

"Започнахме сезона много добре, както по отношение на резултатите, така и на представянето, което показваме. Победа като тази с 5:0 дава още повече увереност на групата, но знаем, че първенството е дълго и трябва да поддържаме това ниво на концентрация. Целта е да продължим да трупаме точки и да се борим за първите места.

Преживяваме много специален момент, защото имаме възможността да се състезаваме в европейски турнир и сме на два мача от достигане на основната фаза. Успяхме да преодолеем много силен противник в предишния кръг и знаем, че сега ни предстои нов труден сблъсък. Групата е подготвена и силно мотивирана да се възползва от тази възможност".