Ново голямо име застава зад българския волейбол

Xiaomi става партньор на Българската федерация по волейбол за Евроволей 2026 и влиза в един от най-силните спортни проекти у нас през тази година, съобщиха от компанията. Партньорството ще бъде насочено към подкрепа и популяризиране на българския волейбол, като технологиите ще имат специално място и в преживяването на феновете по време на европейското първенство.

България ще бъде сред четирите домакини на турнира, а националният ни отбор ще играе пред собствена публика в София. По време на мачовете Xiaomi ще изгради и специален фотокорнер, в който зрителите ще могат символично да влязат в ролята на волейболни звезди.

София чака 21 европейски мача

Евроволей 2026 ще превърне София в един от центровете на европейския волейбол от 9 до 22 септември. В "Арена 8888 София" ще се изиграят 15 мача от груповата фаза, четири осминафинала и два четвъртфинала. България попадна в тежка група с Полша, Украйна, Португалия, Северна Македония и Израел, като националите ще излязат пред родната публика година след историческото си световно сребро.

Именно засиленият интерес към волейбола е една от причините за новото партньорство. Българската федерация поставя сред основните си цели развитието на младите състезатели и изграждането на следващото поколение национали, а Xiaomi ще се включи в инициативи около спорта и първенството.

Да подкрепим хората, които вдъхновяват

"В Xiaomi вярваме, че технологията трябва да бъде близо до човека и да му помага да реализира потенциала си. Спортът е една от най-силните прояви на тази философия - той изисква постоянство, дисциплина, работа в екип и стремеж към върхови постижения", заяви Николай Нанков, Country Manager на Xiaomi в България.

"Затова партньорството ни с Българската федерация по волейбол е нашият начин да подкрепим хората, които вдъхновяват следващото поколение спортисти, и да бъдем част от развитието и популяризирането на спорта в България", добави той.

Добре дошли в нашия отбор

От федерацията подчертават, че технологиите вече имат все по-голяма роля в съвременния волейбол - от анализа на играта и подготовката на състезателите до следенето на физическото им състояние и възстановяването.

"За нас е удоволствие да приветстваме Xiaomi в отбора на българския волейбол. Благодаря за доверието и за желанието на компанията да бъде част от нашия път. Вярвам, че когато спортът и технологиите обединят усилията си, се създават нови възможности за развитие. Добре дошли в нашия отбор", заяви президентът на БФВ Любомир Ганев.

Партньорството идва в момент, когато България очаква едно от най-големите си волейболни събития през последните години. Първоначално българските мачове от Евроволей 2026 трябваше да бъдат във Варна, но след огромния интерес към националния тим те бяха преместени в София, за да може повече публика да гледа отбора на живо.