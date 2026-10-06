Голям обрат за националния отбор! Едно име излезе фаворит за селекционер

Едуард Йорданеску може да се окаже големият избор на БФС за нов национален селекционер на България. 48-годишният румънски специалист е фаворит за поста и към момента има най-големи шансове да наследи Александър Димитров и временния наставник Атанас Рибарски, съобщи БЛИЦ, позовавайки се на свои източници. Важно уточнение е, че информацията засега не е официално потвърдена от Българския футболен съюз и няма обявено постигнато споразумение с Йорданеску.

Румънецът излиза пред останалите варианти

Според информацията в ръководството на БФС смятат, че Йорданеску има необходимия опит, авторитет и познания, за да поеме националния отбор в един от най-трудните му периоди.

Първият вицепрезидент на БФС Атанас Фурнаджиев вече заяви, че новият селекционер ще бъде румънец или бразилец. Именно в тази битка Йорданеску е излязъл с по-силни позиции. Един от аргументите е, че румънски специалист би се адаптирал по-бързо към средата и манталитета на българския футбол, докато привличането на треньор от Южна Америка би изисквало повече време и средства.

Това обаче остава част от информацията на БЛИЦ и не е обявено като официална позиция на футболната централа.

Познато име от ЦСКА

Йорданеску не е непознат за България. През 2016 г. той води ЦСКА за няколко месеца и има непосредствени впечатления от българското първенство и футболна среда.

Най-силният период в треньорската му кариера обаче е начело на националния отбор на Румъния между 2022 и 2024 г. Под негово ръководство северната ни съседка се класира за Евро 2024 без загуба в квалификациите и завърши на първо място в групата си на самото европейско първенство. Румънците стигнаха до осминафиналите, където отпаднаха след 0:3 от Нидерландия.

Йорданеску има успехи и на клубно ниво в Румъния. Работил е с ЧФР Клуж и ФКСБ, а през 2025 г. пое полския „Легия“ Варшава. С клуба спечели Суперкупата на Полша и се класира за Лигата на конференциите, преди двете страни да прекратят отношенията си на 31 октомври 2025 г. Оттогава специалистът е без отбор.

Тежка задача чака всеки нов селекционер

Който и да поеме България, ще наследи национален тим в изключително сложен момент. В последните близо две десетилетия българските клубове все по-често разчитат на чужденци, а изборът на футболисти за националния отбор остава ограничен. Липсват и големи индивидуални звезди, около които да бъде изграден състав с постоянни резултати.

Точно затова БФС търси треньор, който не само да подреди представителния тим, но и да изгради ясна посока за следващите години.

Преди това идва Люксембург

Всички разговори за бъдещия селекционер засега остават на втори план за футболистите, защото България излиза тази вечер за победа срещу Люксембург в едноименната столица на Великото херцогство.

Президентът на БФС Георги Иванов, Атанас Фурнаджиев и временният селекционер Атанас Рибарски работят за максимална мобилизация на отбора преди двубоя. За Рибарски срещата може да се окаже последна начело на националите, ако в следващите дни бъде постигнато споразумение с постоянен наставник.