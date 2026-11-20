Кирил Десподов ще продължи кариерата си в ПАОК поне до лятото на 2029 година. Солунският клуб официално обяви, че е постигнал споразумение за нов договор с българския национал, който остава сред важните футболисти в състава. Новият контракт влиза в сила от 1 януари 2027 г. и ще бъде валиден до 30 юни 2029 г. Новината идва само дни след завръщането на Десподов на терена след продължително лечение на контузия.

Българинът остава един от нас

Гръцкият клуб потвърди новината с официално съобщение, в което подчерта приноса на Десподов през последните сезони.

"С екипа на ПАОК Кирил Десподов записа общо 121 мача, в които е реализирал 26 гола и 29 асистенции. Българинът остава на "Тумба"! Той ще продължи да бъде един от нас и да се бори с екипа на ПАОК до 2029 година", обявиха от солунския тим.

30-годишният български национал пристигна в ПАОК през лятото на 2023 година и постепенно се утвърди като важна част от атакуващата линия на отбора. Със скоростта, техниката и умението си да създава голови положения той се превърна в един от основните футболисти на солунци.

Подписването на договора идва в подходящ момент за Десподов, който в понеделник се завърна в игра в контролна среща след дълго отсъствие заради контузия. Българинът се отличи с асистенция, с което даде заявка, че е готов отново да се включи пълноценно в мачовете на отбора.

Нов договор и за Андрия Живкович

Заедно с Десподов нов контракт с ПАОК подписа и сръбският национал Андрия Живкович. Според гръцкото издание Gazzetta.gr неговото споразумение е за четири години с възможност да бъде удължено с още един сезон.

Двете сделки са част от плановете на солунския клуб да запази основните си футболисти и да осигури стабилност на състава през следващите години.

С новия си договор Кирил Десподов ще има възможност да продължи успешния си период в ПАОК, където вече натрупа значителен брой голове и асистенции и се утвърди като един от най-разпознаваемите български футболисти в чужбина.