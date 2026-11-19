Сериозни промени се очертават в скаутското звено на Левски. Главният скаут на "сините" Красимир Петров е близо до преминаване в Ботев Пловдив, съобщава "Мач Телеграф".

Петров е сред ключовите фигури в селекционната политика на столичния клуб през последните години. След промените в ръководството на "Герена" обаче се очаква правомощията му да бъдат ограничени, което може да доведе до раздялата му с Левски.

Главният скаут има съществен принос за селекцията на "сините" през последните сезони. Сред футболистите, открити с негово съдействие, са Майкон, Рейналдо и Сержиньо.

Именно работата му по привличането на нови попълнения го превърна в една от важните фигури в спортно-техническата структура на клуба.

Красимир Петров вероятно няма да бъде единственият служител, който ще смени "Герена" с "Колежа".

Според информацията към Ботев Пловдив се очаква да се присъедини и Георги Коруджиев, който също работи в скаутското звено на Левски.

Коруджиев е зет на Наско Сираков, който е сред водещите фигури в управлението на столичния клуб.

Очакваните раздели идват на фона на преструктурирането на спортно-техническото ръководство на Левски и привличането на италианеца Енрико Пареше в клуба.

Промените поставят въпроса как ще бъде организирана занапред селекционната дейност на "сините" и какви функции ще изпълняват досегашните служители в скаутския отдел.

Засега информацията за евентуалното преминаване на Красимир Петров и Георги Коруджиев в Ботев Пловдив не е официално потвърдена.