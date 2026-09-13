Всичко за Скаути

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Скаути воюват със зомбита

Скаути воюват със зомбита

"Брат, к'во пра'им с тия зомбита" е истински филм на ужасите, но поднесен с голяма доза хумор. Трима скаути са събрани около последния им лагерен огън...

29 октомври | 19:25
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Скаути разпънаха палатки

Скаути разпънаха палатки

33 русенчета на възраст от 10 до 15 години ще почиват до 9 август на скаутски лагер в лесопарка "Липник" край Русе. Младите скаути са членове на Морск...

06 август | 18:10
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Левски разчисти скаутите

Левски разчисти скаутите

София. Покрай подготовката за мача с Иртиш на Герена развъртяха и метлата. В Левски правят сериозни промени в скаутското звено, което понесе доста кри...

03 юли | 20:30
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