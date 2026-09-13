Скаути на Утрехт идват за футболисти на ЦСКА-София
Агентите ще гледат 2 мача от efbet Лига
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Агентите ще гледат 2 мача от efbet Лига
"Брат, к'во пра'им с тия зомбита" е истински филм на ужасите, но поднесен с голяма доза хумор. Трима скаути са събрани около последния им лагерен огън...
80 ученици от Кърджали заминаха за Международния скаутски лагер край Истанбул. Обучителните програми се провеждат на полеви условия и включват ориенти...
33 русенчета на възраст от 10 до 15 години ще почиват до 9 август на скаутски лагер в лесопарка "Липник" край Русе. Младите скаути са членове на Морск...
Кърджали. Кърджалийските скаути получиха плакет за безупречно представяне по време на участието им в Международния скаутски лагер в Гаазиосман паша, И...
София. Покрай подготовката за мача с Иртиш на Герена развъртяха и метлата. В Левски правят сериозни промени в скаутското звено, което понесе доста кри...