Роденият в Рим 40-годишен италианец Енрико Пареше потвърди официално в LinkedIn, че встъпва в длъжност като директор "Футбол" в Левски. В публикацията си той отбеляза: "Заемам нова професионална позиция: спортен директор в ПФК Левски".

Опит и европейски връзки

Новината предизвика широк отзвук сред европейската футболна общност - под поста му се появиха поздравления от представители на клубове като Лацио, Рома, Рейнджърс и Байер Леверкузен, както и от Италианската футболна федерация.

Зад гърба си Пареше има 15-годишен опит в скаутинга и селекцията на различни нива, включително като скаут и главен скаут. Работил е в клубове като Рома, Милан, Специя, Рен и Торино, където е си сътрудничил с утвърдени имена в спортното управление - Валтер Сабатини, Фредерик Масара, Мончи, Тиаго Пинто.

Подход и философия на работа

В профила си Пареше очерта ключовите принципи, от които се ръководи при изграждането на един отбор.

Според него привличането на футболисти не е просто търсене на имена, а процес, който трябва да отговаря на спортната стратегия, финансовите рамки и дългосрочната визия на клуба, както и да поддържа стабилни вътрешни и външни връзки.

Опитът му с различни спортни директори го е убедил, че няма универсална формула за успех - важно е да се изгради модел, съобразен със спецификата на конкретния клуб.

В центъра на работата му стои откриването на таланти и формирането на състав - както у нас, така и в чужбина - като съчетава наблюдение на живо с анализ на данни.

Пареше поставя на едно ниво постигнатите резултати и начина, по който се работи. Той подчертава, че в тесния свят на футбола човешките отношения са решаващи, затова честността и работата в полза на колектива - а не за личен престиж - са най-устойчивият път.

Първи приоритети на "Герена"

Една от непосредствените задачи пред новия ръководител по футболната част ще бъде зимната селекция на "сините". Фокусът му ще падне върху подсилването на три конкретни позиции - централен нападател, дясно крило и централен защитник.