Лоши новини получи старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол от медицинския щаб на отбора. Германският специалист няма да може да разчита на един от основните си футболисти – Теодор Иванов, поне до края на месеца.

Травмата на младия централен защитник, получена по време на лагер с националния отбор на България, се е оказала по-сериозна от първоначалните очаквания.

Така вторият капитан на "армейците" ще пропусне гостуването на Ботев Пловдив в неделя от Първа лига, както и домакинството срещу Трабзонспор в Лигата на конференциите на 26 ноември.

Очакванията са защитникът да бъде готов за гостуването на Дунав Русе на 1 декември.

Ако възстановяването му отнеме повече време, той би трябвало да се завърне най-късно за домакинството срещу Септември на 5 декември на стадион "Българска армия", пише "Тема спорт".

Отсъствието му е сериозен проблем за Гиздол, особено след силното представяне на Иванов при победата с 3:0 над Левски.

Младият бранител е получил травмата по време на подготовката на България за двубоите с Исландия и Естония от Лигата на нациите.

Тогава от Българския футболен съюз обявиха, че на негово място е повикан Валентин Антов, който също е носил капитанската лента на ЦСКА.

Ситуацията е неприятно повторение за Иванов, който пострада и при предишния лагер на националния отбор.

Тогава защитникът получи контузия в двубоя срещу Люксембург, загубен с 1:2 на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, и беше заменен от Стефан Велков в 82-ата минута.

След срещата Иванов напусна лагера на националите и продължи възстановяването си на клубната база в Панчарево.

При предишната травма обаче паузата беше значително по-дълга. България изигра още три срещи в Лигата на нациите, което даде достатъчно време на футболиста да се възстанови.

Така той успя да започне като титуляр при гостуването на ЦСКА 1948 в Бистрица, което беше и дебютният мач на Маркус Гиздол начело на "червените".

Сегашната контузия обаче е по-тежка и синът на бившия капитан на ЦСКА Валентин Илиев ще пропусне поне два мача на отбора.

Теодор Иванов има важна роля в състава, тъй като най-често именно той изпълнява изискването за български футболист до 23 години сред титулярите.

Младият защитник е започнал от първата минута в 12 от общо 14 мача на ЦСКА в Първа лига през настоящия сезон.