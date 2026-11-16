Левски с ключов ход за селекцията

Левски не сваля поглед от пазара в Италия – както този за ръководни кадри, така и този за играчи. В петък сините назначиха 40-годишния римлянин Енрико Пареше за директор „Футбол“ в клуба и му дадоха големи правомощия. Преди това пък дадоха висок пост на Фиалделфо Апаро, когото привлякоха от Комо. Той е „Главен директор по приходите“, като има правомощия в маркетинговата стратегия, както и с намирането на спонсори и партньори на клуба.

До дни се очаква на „Георги Аспарухов“ да представят и друг италианец – 32-годишния Алесио дел Сарто, който ще бъде главен скаут. Досега той е работил за Sport Republic – компания, която на два пъти се размина с акциите на Левски, но държи тези на Гьозтепе (б.а. – там треньор е Станимир Стоилов), Валансиен и Саутхемптън.

Сега обаче Левски гледа към Италия за играчи, пише „Тема Спорт“. При това млади и с родни корени. Целта е да бъдат привлечени момчета, които да покриват правилото на БФС за млад играч да започва двубоите. В момента възрастовата граница е 23 години, но от следващия сезон тя пада на 21. Точно затова и на „Георги Аспарухов“ следят такива футболисти – с приоритет в Италия, но и в други страни от Западна Европа, разбра „Тема Спорт“. В момента на „Герена“ в тази категория попадат вратарят Огнян Владимиров (18 г.) и Стивън Стоянчов (19 г.).

Изданието вече писа, че в полезрението на Левски е и 21-годишният Мартин Георгиев от АЕК. Той е със статут на твърда резерва в гръцкия шампион, който през зимата или ще го преотстъпи, или ще го продаде. От следващия сезон обаче Георгиев няма да може да изпълнява правилото за млад роден играч, който да започва мачовете у нас.