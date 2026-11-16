Футболен трилър в Мадрид! Англия свали Испания от върха

Англия сложи край на една от най-впечатляващите серии в световния футбол и превърна Мадрид в сцена на незабравима драма! Тимът на Томас Тухел победи световния и европейски шампион Испания с 3:2 като гост, въпреки че завърши двубоя с човек по-малко и едва удържа яростния финален натиск на домакините. Англичаните прекъснаха невероятната серия на испанците от 43 поредни мача без загуба и завършиха на първо място в група 3 на Лига А в турнира Лига на нациите.

А вечерта донесе още зрелища - Белгия разгроми Италия, Франция надви Турция, а Хърватия се спаси от директно изпадане с победен гол в последните минути.

Англия поведе с 3:0, после настъпи истински ад

Двубоят в Мадрид започна с решителни действия на английския отбор, който не се стъписа от класата и славата на домакините. Хари Кейн и Джуд Белингам създадоха сериозни проблеми на испанската отбрана, а в 19-ата минута Морган Роджърс пропусна възможност да открие резултата. Натискът на гостите даде резултат в самия край на първото полувреме, когато носителят на „Златната топка“ Хари Кейн реализира дузпа за 1:0 в 45-ата минута.

След почивката англичаните нанесоха два почти светкавични удара. В 53-ата минута Езри Конса засече с глава центриране от корнер на Деклан Райс и удвои преднината на гостите. Само четири минути по-късно Бен Уайт се възползва от подаване на Белингам и направи резултата сензационен - 3:0 за Англия насред Мадрид!

Испанците изглеждаха напълно сломени, но в 63-ата минута всичко се преобърна. Елиът Андерсън извърши нарушение срещу Ламин Ямал и получи червен картон, оставяйки Англия с десет души. Две минути по-късно Микел Оярсабал реализира отсъдената дузпа и намали на 1:3.

Последва истинска обсада на английската врата. В 73-ата минута Джеймс Трафорд направи важно спасяване, но само две минути по-късно вече беше безпомощен. Ламин Ямал намери Нико Уилямс, който върна Испания в мача с попадение за 2:3.

Последният четвърт час се превърна в изпитание за нервите на англичаните. Домакините атакуваха настървено, търсеха изравняването и притискаха непрекъснато съперника, но отбраната на Тухел устоя. Последният съдийски сигнал донесе огромна радост за Англия и сложи край на забележителната испанска серия.

Така английският тим завърши на върха с 15 точки и по-добри показатели от Испания, която също продължава към четвъртфиналите през март. За испанците това беше първа загуба на собствен терен от септември 2022 година.

Хърватия възкръсна в последните минути

Истинска драма имаше и в двубоя между Хърватия и Чехия, завършил с победа на домакините с 2:1. Хърватите бяха притиснати до стената, тъй като поражение щеше да означава директно изпадане от най-високото ниво на Лигата на нациите.

Мачът започна мечтано за тях. Още във втората минута ветеранът Иван Перишич откри резултата и даде преднина на домакините. Дълго време попадението изглеждаше достатъчно за победата, но в 84-ата минута Адам Хложек изравни за Чехия и хвърли хърватските привърженици в отчаяние.

Само три минути по-късно обаче Ловро Майер се превърна в герой. Неговото попадение в 87-ата минута донесе победата с 2:1 и спаси Хърватия от директно изпадане. Тимът ще трябва да защитава мястото си в Лига А чрез плейоф, докато Чехия се разделя с елитната дивизия.

Белгия унижи Италия, Франция не даде шанс на Турция

Още един футболен спектакъл се разигра в Брюксел, където Белгия разгроми Италия с 4:1 и си осигури участие на четвъртфиналите. Началото обаче изобщо не предвещаваше подобна развръзка, след като Пио Еспозито изведе италианците напред още в 11-ата минута.

Отговорът на домакините беше съкрушителен. Максим Де Кайпер изравни само четири минути по-късно, а Натан Нгой и Жереми Доку се разписаха съответно в 22-ата и 26-ата минута. Така за едва четвърт час Белгия превърна изоставането си в убедителен аванс от 3:1.

През втората част Диего Морейра добави четвърто попадение в 80-ата минута, а в добавеното време Пио Еспозито пропусна дузпа за Италия. Тежкото поражение свали италианците от първото на третото място в групата и ги изпрати на бараж за оставане в Лига А.

В Бордо Франция победи Турция с 2:1 и завърши като победител в група 1. Французите създадоха редица положения още преди почивката чрез Килиан Мбапе, Брадли Баркола и Майкъл Олизе, но не успяха да открият резултата. Мбапе дори изпрати топката във вратата, но попадението му беше отменено заради засада.

Само четири минути след началото на второто полувреме Емирхан Топчу си отбеляза автогол и даде преднина на Франция. В 80-ата минута Ели Жуниор Крупи удвои, а Абдулкерим Бардакчъ върна едно попадение за турците в 90-ата минута. Турция завърши групата без спечелена точка и изпадна в Лига В.

Жребият за четвъртфиналите на Лигата на нациите и за баражите за оставане в съответните дивизии ще се проведе на 20 ноември.

Лига А, група 1

Франция-Турция 2:1

Белгия-Италия 4:1

Класиране:

1. Франция 6 4 1 1 10:6 13 точки

2. Белгия 6 4 0 2 12:7 12 точки

3. Италия 6 3 1 2 12:10 10 точки

4. Турция 6 0 0 6 4:15 0 точки

Лига А, група 3

Испания-Англия 2:3

Хърватия-Чехия 2:1

Класиране:

5. Англия 6 5 0 1 19:6 15 точки

6. Испания 6 5 0 1 16:8 15 точки

7. Хърватия 6 2 0 4 7:17 6 точки

8. Чехия 6 0 0 6 3:14 0 точки