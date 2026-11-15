Хубчев даде присъдата на бг футбола

Бившият национален селекционер Петър Хубчев коментира състоянието на българския футбол и очерта някои от основните проблеми, които пречат на развитието му. Според него са необходими промени в начина на работа, повече внимание към подготовката на младите футболисти и изграждането на собствен модел, съобразен с българските особености.

Хубчев присъства на откриването на мемориален барелеф на Ферарио Спасов. Инициативата за създаването му е на Фондация "Футболни ветерани Ловеч". По време на участието си в предаването "Арена спорт" по БНТ бившият треньор си припомни качествата на своя колега и приятел.

"Той е един от малкото треньори, които може да изгледа мач, без да се притеснява, че хората ще го обиждат. Никога не съм го чул, да обиди колега. Винаги е бил обективен в коментарите си.

В момента футбола в Ловеч е на нула. В Ловеч имаме условия, но нямаме отбор. Нямам право да говоря, защо се стигна дотук. Наистина нямам представя. В Ловеч проблем имат всички видове спорт" , заяви Хубчев.

Бившият селекционер обърна внимание и на грешките при опитите да се прилагат чуждестранни модели в родния футбол. По думите му България трябва да намери собствен път, вместо да копира безкритично практиките на водещите европейски държави. Той изрази притеснение и от недостатъчния брой тренировки, както и от присъствието на хора без необходимата футболна компетентност на ръководни позиции.

"Гледаме световните сили във футбола и искаме да пренесем нещата едно към едно. Трябва да се съобразим с нашия манталитет. Прекалено малко тренираме, за да се мерим с големи сили, като Франция и Германия, които дори не трябва да споменаваме. В България има прекалено много президенти, които нямат нищо общо с футбола. Често оставам сам вкъщи и постоянно мисля за футбола. Не съм вътре във футбола и не искам да ангажирам никого с моето мнение", добави Хубчев.

Той засегна и темата за представянето на националния отбор, като посочи недостатъчното присъствие на български футболисти в съставите на двата най-популярни клуба у нас - ЦСКА и Левски. Според него това е фактор, който оказва влияние върху качеството на представителния тим.

"Винаги се казваше през годините, когато имаме силен ЦСКА и силен Левски, ще имаме и силен национален отбор. С колко българи сме играли последното дерби? ЦСКА започна с един. Левски с двама или трима. Какво общо има това с националния отбор", допълни Петър Хубчев.

Бившият защитник коментира и отношението към младите български таланти. Той смята, че добрите им изяви не трябва да водят до прибързани суперлативи и очаквания за трансфери в чужбина. Вместо това младите играчи имат нужда от постоянство, правилна подготовка и време за развитие.

"Ще ми се да избегнем прекомерното бързо възхваляване на добър млад играч, който е изиграл добри два-три мача. Почва да се говори, че той е готов за трансфер. Момчетата се заблуждават. Феликс Мабат ми обясни, че едно 19-годишни момче трябва три години да поддържа високо ниво. Ние ги правим големи таланти след три мача. Трябва повече тренировка и повече търпение", добави той.

В края на разговора бронзовият медалист от Мондиал 1994 сподели, че предпочита да стои далеч от публичното внимание и да прекарва повече време със семейството си. Хубчев призна, че някои от коментарите по негов адрес са го наранявали, но същевременно изрази благодарност към хората, с които е имал възможност да работи през годините.

"Най-големият му успех е този в САЩ през 1994 г. Искам със семейството ми да останем в сянка и да не се вдига много шум. Коментарите са брутални и много ме болеше. Предпочитам да стоя настрани. Много съм благодарен, че работих със страхотни професионалисти", завърши Хубчев.