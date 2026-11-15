Жорже Жезуш призна за Роналдо

Селекционерът на Португалия Жорже Жезуш коментира оттеглянето на Кристиано Роналдо от националния отбор след тежкото домакинско поражение от Дания с 1:4 в мач от петия кръг на Лигата на нациите. Специалистът бе категоричен, че няма основание да тъгува за бившия капитан, след като решението за бъдещето му е лично.

На въпрос дали легендарният нападател му липсва, Жезуш отговори пред A Bola: „В какъв смисъл да ми липсва? Той вече не е тук. Защо да ми липсва? Можеше да прави компания на някого, но вече не играе и сам реши как ще се развие бъдещето му.“

Напрежение и оттегляне

Раздялата на Роналдо с „мореплавателите“ бе предшествана от скандал по време на миналия лагер, когато петкратният носител на „Златната топка“ напусна самоволно състава след конфликт със селекционера, отказал да го пусне като титуляр срещу Норвегия (2:1). Впоследствие Роналдо обяви официалния край на кариерата си в националния отбор.

Въпреки напрежението, по време на мача с Дания феновете и съотборниците му отдадоха заслужено уважение. Привържениците издигнаха специален транспарант, а играчите излязоха на терена с фланелки с емблематичния му номер 7. Жезуш подкрепи инициативата, заявявайки пред RTP: „Той заслужава това заради всичко, което е направил за националния отбор и за Португалия.“

Поглед към бъдещето

Коментирайки тежкото поражение с 1:4, португалският селекционер честно призна превъзходството на съперника и посочи тактическите пропуски на своя отбор. Защитата на Португалия не е показала нивото от гостуването в Дания и не е успяла да неутрализира атаките на гостите след почивката. Жоао Феликс, действащ като втори нападател, не е успял да се наложи между линиите, което е лишило тима от предимство в центъра на терена.

След загубата пред Португалия предстои решително гостуване на Уелс в Кардиф в последния шести кръг, където ще се реши класирането за следващата фаза на турнира.

„Ако вече бяхме си осигурили класиране, в Кардиф щях да пусна други футболисти. Но сега основната задача е да си гарантираме излизането от групата“, обясни Жезуш.

Специалистът завърши с думите, че подобни тежки загуби неизбежно влияят върху психиката и самочувствието на футболистите, но отборът трябва да приеме реалността и да признае заслужената победа на Дания.