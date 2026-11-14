Кой поема властта след Слави Бинев?

Димитър Михайлов влезе в битката за председателския пост на Българската федерация по таекуондо. Той обяви кандидатурата си с амбицията да продължи и надгради постигнатото през последните години под ръководството на покойния Слави Бинев.

Михайлов заяви, че разчита на подкрепата на голяма част от клубовете и очерта основните си приоритети – силен управленски екип, ясни правила и пълна прозрачност в работата на федерацията.

„Постигнахме много през последните години. Резултатите са факт, но трябва да продължим. Вярвам, че с добър екип, ясни правила и прозрачност на управлението ще успеем да продължим пътя, по който тръгнахме преди доста години, и дори да го надградим“, заяви кандидатът.

КЛЮЧОВА ГОДИНА

Михайлов определи 2027 г. като решаваща за българското таекуондо. През нея предстоят три световни първенства – за мъже и жени, до 21 години и за кадети. България ще бъде домакин на шампионата до 21 години.

По думите му седем български състезатели заемат високи позиции в олимпийската и световната ранглиста и имат реални шансове да спечелят директни квоти за олимпийските игри.

Сред значимите успехи той открои и класирането на Християн Георгиев за финалния турнир от веригата Гран при. В надпреварата участват 12-те най-добри състезатели в олимпийската категория до 58 кг.

Михайлов се занимава с таекуондо от петгодишна възраст и е преминал през всички нива в спорта – от състезател до организатор на международни турнири. Именно клубовете поставя в основата на бъдещата си управленска програма.

„Аз се занимавам с таекуондо от петгодишен и съм минал целия път – от трениращ и национален състезател до шампион от международни състезания и организатор на едни от най-големите турнири в света. Ясно осъзнавам ролята на клубовете и това, че те са двигателят на Българската федерация по таекуондо. Нашата работа е да ги подпомагаме и да работим заедно с тях“, посочи той.

Според кандидата клубовете са основата на масовия спорт, а тяхното развитие е ключът към бъдещите олимпийски успехи.

ОДИТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Михайлов коментира и финансовото състояние на централата след смъртта на Слави Бинев. Той уточни, че макар да е член на Управителния съвет от 2016 г., не е участвал във финансовите дела и няма информация за актуалното състояние на федерацията.

„Нямам представа какво е финансовото състояние на федерацията. Независимо че съм член на Управителния съвет от 2016 година, никога не съм се занимавал с финансовите дела. Въпросът е логичен – трябва да видим какво е състоянието на федерацията“, заяви той.

Михайлов увери, че ако получи доверието на клубовете, ще бъде направен одит както на финансите, така и на организационната работа на централата.

За предстоящото извънредно Общо събрание той съобщи, че в Управителния съвет е обсъждана датата 12 декември. Според него изборът на нов председател и ръководство не бива да се отлага, тъй като това затруднява работата на клубовете и състезателите.

„Колкото по-бързо има легитимно избрано ръководство, толкова по-добре за клубовете и състезателите. Предстои ни изключително важна 2027 година“, подчерта кандидатът.