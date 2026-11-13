Букмейкърите смениха шансовете за титлата у нас

ЦСКА разби с 3:0 Левски в голямото дерби на българския футбол и оглави класирането в efbet Лига.

Футболният симулатор на "Football meets data" изчисли, че след този успех "червените" са си вдигнали шанса за титла с цели 11% - на 32%.

Левски остава фаворит за златните медали с 48%. Загубата обаче свали техните шансове с 12%.

Лудогорец има 17% шанс за титлата, а ЦСКА 1948 - 3%.

В момента "червените" са сред общо 23 отбора във футболна Европа, които нямат загуба в първенствата си. И поведоха в класирането, като имат 34 точки, с две повече от "Левски".

Сред отборите, които са без загуба досега, личат имената на Байерн (Мюнхен), Лацио, Рома, Цървена звезда и други.

"Сините" обаче са с мач по-малко, тъй като имат отложено дерби срещу Лудогорец.

Най-дълга към момента е серията на уелския Ню Сейнтс, който е с 16 мача без поражение от началото на сезона. ЦСКА е с 14 срещи - колкото са и Дунайска стреда, Славия (Прага) и Митдиланд и е на трета позиция в своеобразната класация.

Само един отбор в Европа пък освен че е непобеден е и с актив от само и единствено победи - Порто с 11 успеха от началото на португалския шампионат.

Преди уикенда тази група бе с шест отбора по-голяма, включително и Левски, но загуби записаха освен "сините" още Лугано, Фейенорд, Карабах, Аполон (Лимасон) и Виртус от Сан Марино.

С представянето си играчите на ЦСКА отново дадоха сериозна заявка за титлата, тъй като до този момент надиграха всичките си основни конкуренти - ЦСКА 1948 (3:2), Лудогорец (2:0) и Левски с категоричното 3:0.