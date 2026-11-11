Топ красавица съобщава спорта по Bulgaria ON AIR

Зрителите на Bulgaria ON AIR познават Иоанна-Микаела Димитрова като водеща на прогнозата за времето „Времето ON AIR“, както и от участията ѝ в спортните емисии на телевизията. Сега тя става едно от основните лица на „Спортът ON AIR“, където ще се редува с Александър Рангелов, изпълнителен продуцент на спортните новини. Двамата ще представят най-актуалните събития, резултати и новини от света на спорта.

Освен пред телевизионната камера Иоанна-Микаела има богат опит и на театралната сцена. Завършила е „Актьорство за куклен театър“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Румен Рачев, както и магистратура по „Образователен и терапевтичен куклен театър“. През 2025 г. придобива втора магистърска степен – по „Международни икономически отношения“ в УНСС.

Професионалният ѝ път преминава през сцените на Народния театър „Иван Вазов“ и Софийската опера и балет, където от 2024 г. е артист-солист. Участва в постановки и спектакли като „Пухеният“, „Хъшове“, „Матилда“, „Вълшебната флейта“ и „Лоенгрин“, както и в кино- и телевизионни продукции.

Сред отличията ѝ са наградите „Студент на годината“ в категориите „Изкуства“ и „Талант“.

С разностранната си подготовка и сценичен опит Иоанна-Микаела съчетава актьорската професия с работата в телевизията. Към прогнозата за времето вече добавя и редовното представяне на спортните новини.

Зрителите могат да следят най-важното от света на спорта със „Спортът ON AIR“ по Bulgaria ON AIR и водещите Иоанна-Микаела Димитрова и Александър Рангелов.