Рекорд: 169 млади таланти от 26 държави искат да учат при Райна Кабаиванска
След втория тур маестрата ще подбере 10 финалисти
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След втория тур маестрата ще подбере 10 финалисти
Старозагорският митрополит Киприан ще бъде диригент на уникален спектакъл
Юбилеят започва с „Янините девет братя“
Софийската опера открива шеста сцена за летния сезон
На 18 януари ще танцува в „Баядерка“, казва художественият ръководител на балета в Софийската опера Сара Нора Кръстева
Една от най-силните опери на Джузепе Верди- "Набуко", ще звучи на пл. „Св. Ал. Невски" в столицата. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската опера и...
Рамона Тулумани, красивата албанка с български корен, ще е Виолета в "Травиата" на 5 юли в Софийската опера и балет. Ще й партнират известният украинс...
Лариса, сестрата на световноизвестния диригент Валерий Гергиев, е музикален консултант на проекта 29 години е средната възраст на артистите в поредна...
Пет спектакъла на „Лешникотрошачката" ще гледат зрителите в Месина, остров Сицилия Балетът на Софийската опера и балет замина тази сутрин за Месина,...
Благоевград. Софийска опера и балет гостува на Драматичен театър „Никола Вапцаров" в Благоевград. Тази вечер от 19,00 часа на Голяма сцена ще бъдат п...
София. Балетът „Копелия" ще се играе отново, след две годишно отсъствие, на 27 и 28 февруари, от 19 ч., на сцената на Софийската опера и балет. Възст...
София. От 18 януари 2014 година Софийската опера и балет отваря вратите си за най-малките – бебета и деца до 3-годишна възраст. Проектът се реализира...
София. На 102 години почина Иванка Митева–Коралова - най-дълго живялата в оперната история на България изпълнителка, съобщиха от семейството й. Софи...
София. Над четиристотин хиляди зрители са гледали постановки на Софийската опера и балет в театъра от декември 2007 г. година досега, като в цифрата н...