Рекорд: 169 млади таланти от 26 държави искат да учат при Райна Кабаиванска

Никога досега толкова много млади оперни певци не са кандидатствали за Международния майсторски клас на Райна Кабаиванска в Нов български университет. Общо 169 изпълнители от 26 държави са подали документи за участие в XXVI издание на престижната академия – рекорд от създаването ѝ през 2001 г. по инициатива на д-р Георги Текев, изпълнителен директор на НБУ.

До 30 юли жури, оглавявано от световноизвестното българско сопрано Райна Кабаиванска, ще избере 30 полуфиналисти, които ще бъдат поканени на прослушване на живо на 14 септември в Софийската опера и балет.

След втория тур маестрата ще подбере 10 финалисти, с които ще работи в продължение на три седмици върху вокалното и сценичното им майсторство. Кулминацията ще бъде традиционният галаконцерт на 4 октомври в Софийската опера и балет, когато младите изпълнители ще представят наученото пред публика.

По време на тържествената вечер ще бъдат връчени стипендиите на фонд „Райна Кабаиванска“ към Нов български университет с генерален спонсор „Фантастико груп“, както и отличията на името на големите български оперни певци Христина Ангелакова и Михаил Попов. Ще бъдат обявени и носителите на награди за участия в концерти на Софийската филхармония, спектакли на Софийската опера и балет и фестивала „Дни на изкуствата на НБУ“.

Тазгодишното издание на майсторския клас ще бъде част от честванията по повод 35-годишнината на Нов български университет.

Специален гост на галаконцерта ще бъде една от най-успешните възпитанички на Школата „Кабаиванска“ – италианското мецосопрано Вероника Симеони, която само преди дни триумфира на сцената на миланската Ла Скала с ролята на Фенена в операта „Набуко“ от Джузепе Верди. Нейното участие ще отбележи и 65 години от дебюта на Райна Кабаиванска в Ла Скала.

Сред акцентите в съпътстващата програма е и премиерата на луксозния албум RAINA DIVA – съвместно издание на Нов български университет и престижното италианско издателство Scripta Maneant. Книгата събира редки фотографии от личния архив на Райна Кабаиванска, придружени от нейни спомени и коментари, както и свидетелства на личности, белязали световния оперен живот, сред които музикалният агент Адуа Павароти, дългогодишният директор на Ла Скала Карло Фонтана и д-р Георги Текев.

„Всяка есен, когато дойда в София за моя майсторски клас с Нов български университет, се връщам към младостта и студентските си години. Очаквам с нетърпение този септември, за да срещна новите млади хора, тръгнали по красивия, но и труден път на оперното изкуство“, споделя Райна Кабаиванска.

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