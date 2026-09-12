Рекорд: 169 млади таланти от 26 държави искат да учат при Райна Кабаиванска
След втория тур маестрата ще подбере 10 финалисти
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След втория тур маестрата ще подбере 10 финалисти
Борис Христов и Николай Гяуров имали музикален дуел
Българското сопрано Александрина Михайлова пребори 430 кандидата на три тура за място сред победителите в конкурса за млади оперни певци
Половин час аплодисменти за оперният певец
Представители на световноизвестния оперен театър "Ла Скала" са заявили интерес да създадат в Бургас висша академия за сценични изкуства, съобщиха от о...
"Ла Скала" идва при теб, когато талантът ти е годен за продан, казва Владимир Стоянов