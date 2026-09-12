Всичко за Майсторски Клас

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Месят жив хляб във Варна

Месят жив хляб във Варна

За първи път организираха майсторски клас по приготвяне на жив хляб във Варна. Любители и бъдещи студенти в Института за кулинарни изкуства се запозна...

13 февруари | 13:22
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