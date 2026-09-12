Рекорд: 169 млади таланти от 26 държави искат да учат при Райна Кабаиванска
След втория тур маестрата ще подбере 10 финалисти
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След втория тур маестрата ще подбере 10 финалисти
Звездата от британския кралски балет ще проведе майсторски клас в Театро на 12 юли
Билетите за есенния полусезон на Софийската филхармония вече могат да се закупят и онлайн
Таланти от майсторския клас на Милена Атанасова в Париж представиха арт стрийт колекции от еко материи на Седмицата в мегаполиса
В рамките на две седмици, от 20 август до 4 септември, тя ще работи интензивно с младите специализанти върху вокалната техника, стил и интерпретация...
Дизайнерката художник откри галерия и започва майсторски клас
За първи път организираха майсторски клас по приготвяне на жив хляб във Варна. Любители и бъдещи студенти в Института за кулинарни изкуства се запозна...
Кандидати от рекорден брой държави участват на прослушването на 7 септември Кандидати от 15 държави са се регистрирали за участие в прослушването за...
Клаудия Кардинале и Диана Паскалиева във "Имало едно време един уестърн"
30 ученици от Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев" - Гоце Делчев заедно с доброволци от „Хюндай" - България ще се съберат на 20 април в...
Независимият продуцент, режисьор, аниматор 3D ефекти и оператор Смилен Савов ще бъде лектор в майсторския клас "Съвременното кино и използването на Mo...
София. Прочутото мецосопрано Фиоренца Косото ще бъде удостоена тази вечер с възпоменателен медал на Министерството на културата - „100 години Борис Хр...