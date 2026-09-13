Рекорд: 169 млади таланти от 26 държави искат да учат при Райна Кабаиванска
След втория тур маестрата ще подбере 10 финалисти
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След втория тур маестрата ще подбере 10 финалисти
Оперната прима потъна в скръб
Тя почете и 90-годишнината на изпълнителката
Тържественият концерт е посветен на 90-ия рожден ден на великата певица
Той сподели, че тя ще остане в сърцата на публиката със своя огромен талант и безкомпромисен професионализъм
Оперната прима разказа за живота си
Примата се включва в нов проект
Тя прилича на мен само по външни черти, сподели оперната прима
Българското сопрано Александрина Михайлова пребори 430 кандидата на три тура за място сред победителите в конкурса за млади оперни певци
Великата дива на операта гостува под тепетета за спектакъл на свои ученици в Античния театър
Ученичка на великата оперна прима откри летния фестивал в Арена ди Верона с "Реквием" на Моцарт
Учениците влизат нелегално у нас, сподели божествената Райна от Модена
7 двойки си казаха „да” по време на празниците
Защо разни звездички чак сега отправят обвинения, коментира великата певица
Световната дива бе почетен гост за спектакъл № 500 на Даниел Орен
Легендарната дива получи наградата „Мария Калас“
Наградата ѝ беше връчена от председателя на НС Цвета Караянчева по време на традиционния прием за 24 май в българското посолство в Рим.
Великата Райна Кабаиванска беше аплодирана в Софийската опера
ФОТО ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ
"Поздравявам Йорданка Фандъкова за работата й като кмет на София, за постигнатите резултати и й пожелавам да продължи развитието на града". Това каза...