Рекорд: 169 млади таланти от 26 държави искат да учат при Райна Кабаиванска
След втория тур маестрата ще подбере 10 финалисти
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След втория тур маестрата ще подбере 10 финалисти
Той обясни, че таванът е трябвало да бъде укрепен предварително, преди да започне работата
Според информация на бТВ един човек е загинал
Марио Хосен, Людмил Ангелов и маестро Найден Тодоров излизат на сцената на зала „България“ заедно с Националния оркестър на 16 юни
проф. д-р Людмил Георгиев, Нов български университет „По-добре един път да видиш, отколкото сто пъти да чуеш"Китайска поговорка Учудващо е, че през...
На 3 декември, когато е Международният ден на хората с увреждания, сцената на студентския театър на Нов български университет отваря врати в тяхна под...
Изложба "Накитът" на историческия музей от Сливен гостува от 15 май до края на юли в Нов български университет. Експозицията обхваща всички културни е...
Нов български университет осинови бежанци, помага им с храна и документи