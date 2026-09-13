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Нов български кани на театър

Нов български кани на театър

На 3 декември, когато е Международният ден на хората с увреждания, сцената на студентския театър на Нов български университет отваря врати в тяхна под...

30 ноември | 18:50
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