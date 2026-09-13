Всичко за Нбу

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Били Кобъм гост на НБУ

Били Кобъм гост на НБУ

Легендарният барабанист води майсторски клас по покана на Милчо Левиев Легендарният Били Кобъм идва отново в България. Един от пионерите на джаз фюжъ...

08 август | 17:30
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"Троянки" в НБУ

"Троянки" в НБУ

"Троянки" от Еврипид е поредното предизвикателство на театъра в Нов български университет. Професор Ева Волицер е режисьор на епическата трагедия, с к...

24 март | 2:00
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НБУ отрече скандал с бежанци

НБУ отрече скандал с бежанци

Слухове за инцидент с мигранти, публикувани и от някои медии, създадоха напрежение в онлайн пространството. От НБУ и МВР категорично отрекоха. По-ран...

18 ноември | 17:12
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