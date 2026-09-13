Рекорд: 169 млади таланти от 26 държави искат да учат при Райна Кабаиванска
След втория тур маестрата ще подбере 10 финалисти
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След втория тур маестрата ще подбере 10 финалисти
А1, БАСС, SafeNet и НБУ поставят началото на „Училище за отговорни инфлуенсъри“
Разделени в екипи, студентите се включиха активно в целия процес
Мъж е пострадал тежко
Пиле не може да прехвръкне около сградата
Мечтайте с размах! Постигайте целите си и се целете още по-високо, призова посланичката
Младите таланти спечелиха отличия на конкурса по композиция „Професор Иван Спасов“
Веселин Йорданов и Митко Дамов показаха висш пилотаж в НБУ
Студенти и алумни от НБУ пеят във формацията
Легендарният барабанист води майсторски клас по покана на Милчо Левиев Легендарният Били Кобъм идва отново в България. Един от пионерите на джаз фюжъ...
"Троянки" от Еврипид е поредното предизвикателство на театъра в Нов български университет. Професор Ева Волицер е режисьор на епическата трагедия, с к...
Слухове за инцидент с мигранти, публикувани и от някои медии, създадоха напрежение в онлайн пространството. От НБУ и МВР категорично отрекоха. По-ран...
Библиотеката на НБУ отбелязва 20-тата годишнина от основаването си със седмица, посветена на юбилея.Програмата от 16-ти до 20-ти ноември 2015 г. включ...
Кандидати от рекорден брой държави участват на прослушването на 7 септември Кандидати от 15 държави са се регистрирали за участие в прослушването за...
Актьори и режисьори интерпретират гениалната картина на Мане "Закуска на тревата" пред "Сфумато" в чест на поредния Малък сезон в театралната работилн...
Снимки връщат радостта от живота за залезли звезди Как един фотоапарат може да промени човешка съдба? При това - само за няколко седмици? Отговор дав...
Тактиката постове срещу подкрепа не проработи, казва д-р Анна Кръстева Анна Кръстева e доктор хонорис кауза на Университета Лил (Франция) и преподава...
София. Външна намеса в кризата у нас видя Иван Костов - бивш лидер на ДСБ и настоящ директор на "Лаборатория управление на рискове" към НБУ. Заключен...
Изложбата "Накитът" в музея на НБУ ще бъде открита от 15 май до края на юли
Четирима с мерак за политически науки, учат децата им на оперно пеене