Става горещо в Стара Загора: Латино вечер с Калин Вельов и Ире Васкес

С кубински ритми, салса и много латино настроение ще завърши днес тазгодишното издание на музикалния фестивал на открито „Август е музика“ в Стара Загора.

Сцената пред Общината ще събере Калин Вельов, кубинската певица и пианистка Ире Васкес и формацията Los Papis. Публиката ще чуе хитове от Куба, Пуерто Рико, Колумбия и Венецуела, както и авторска музика.

За още повече настроение ще се погрижат специалните гости – кубинските танцьори Daymelis & Sergio и Magui & Gianlucas.

От Хавана до Стара Загора

Ире Васкес от години е част от българската музикална сцена. Кубинската певица и пианистка живее и твори у нас повече от две десетилетия, но носи със себе си автентичния ритъм на Хавана.

Със своята формация тя съчетава пиано и вокал с характерните за латино музиката салса, ча-ча-ча, сон и болеро.

До нея на сцената ще бъде един от най-познатите български перкусионисти – Калин Вельов. Той е завършил перкусии и композиция в Музикалната консерватория в Ротердам и е основател на първата българска салса формация Tumbaito, както и на проекта Amazonia.

Музикантите в заключителната фестивална вечер са Дилян Давидков – тромпет, Димитър Стоев – тромбон, Мартин Велев – бас китара, както и Георги Попов и Шльоми Хаим – перкусии.

Три вечери, три музикални свята

Фестивалът започна на 8 август с концерт на българо-японския джаз проект Sanix Band. На сцената се срещнаха джаз изпълнителката Надя Тончева и японски музиканти – китаристът Юичи Ишикава, басистът Томотака Секия и тромпетистката Мисато Кюбо, заедно с Павел Цонев на пиано и Емил Тасев на барабани.

Втората фестивална вечер премина под знака на френския акордеон. Публиката чу Фредерик Виал трио, в което участваха Фредерик Виал, Тома Кордогли – бас китара, и Седрик Людон – барабани.

А финалът днес обещава да бъде най-горещият – поне музикално.

Куба, салса, танци и български музиканти ще превърнат центъра на Стара Загора в малка Хавана за една вечер.