Става горещо в Стара Загора: Латино вечер с Калин Вельов и Ире Васкес
Ще има и кубински танцьори
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Ще има и кубински танцьори
Финалната трета вечер на фестивала в Стара Загора е изцяло посветена на латино музиката и танците
Министърът на културата е в Рим по случай 24 май
Тези млади хора са живото доказателство, че културното ни наследство не е просто спомен от миналото, каза още той
Музикантът съобщи тежка новина
Вельов е назначен за заместник-министър на културата
Музикантът привлече погледите
Кои са ВИП гостите на сватбата
Бивш депутат от ГЕРБ коментира възможните имена за кабинета
Парчето с латино и афромотиви е на музиканта и неговия международен проект "Amazonia".
Известният музикант споделя за емоциите на сцената в „Маскираният певец“
Калин Вельов се оказа Куфарът
Песента е част от съвместен проект с международната танцувална група "Амазония"
Калин Вельов поддържа приятелски отношения с майката на дъщеря си
Скандал заради буквата П в парламента
Предизвикателство е да си в бурното море, казва музикантът депутат
Дрогиран шофьор погуби и вуйчо ми, защото с рушвети бе успял да избяга от наказанието, казва музикантът
Музикантите актьорстват в новата БГ комедия
Колкото повече политически проекти има, които да защитават интересите на гражданите, толкова по-добре за нас, каза музикентът
Перкусионистът предпочита да паркира караваната на пясъка, от години не почива в хотели