Калин Вельов с нова страст. Похвали се с нещо голямо (СНИМКА)

65-сантиметрова щука гигант улови Калин Вельов. Музикантът, бивш депутат от ГЕРБ, хвана трофейната риба във водоем в Пирин.

„Преди две години се запалих по риболова. Аз съм каякар и любовта към водата не ми е чужда, но точно покрай това занимание дойде и страстта към риболова. Не мога да кажа, че ходя често за риба, по-скоро се случва инцидентно“, разказа пред „България днес“ Вельов.

Дългата щука е първото му голямо постижение, като се надява някой ден да хване и по-големи риби.

„Улових я на воблер (изкуствена примамка). Интересен ми е спортният риболов и най-вече хищните риби. Да стоиш във водата и да ги дебнеш. Когато знам, че ще бъда близо до язовир, винаги си вземам въдиците, защото може да ми излезе късметът“, каза още Калин Вельов.

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