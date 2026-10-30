Легендарен завод империя у нас се срина и фалира

Окончателният край на един от най-големите производители на велосипеди в Централна и Източна Европа вече е факт. Едва броени дни след като Окръжният съд в Пловдив обяви „Лидер - 96“ ЕООД в несъстоятелност, прекрати дейността му и разпореди разпродажба на цялото му имущество, Националната агенция за приходите (НАП) пусна на публичен търг първоначалния производствен комплекс на компанията в село Рогош, община Марица.

С това се слага край на близо 30-годишната история на предприятие, преминало през пълната спирала на българския преход — от скромна семейна работилница край моста на Герджика в Пловдив до голям индустриален гигант, управляван от чуждестранни граждани и оплетен в международни синдикирани заеми за десетки милиони евро, пише ТрафикНюз.

Търг за милиони: Какво продава НАП?

Публичната продан на индустриалния комплекс в село Рогош (община Марица) се организира от Териториалната дирекция на НАП – ГДО и ще се проведе чрез тайно наддаване на 11 ноември 2026 г. Първоначалната цена е фиксирана на 4 299 408 евро (с включен ДДС в размер на 716 568 евро).

На тезгяха са поставени теренът от близо 28 декара на ул. „Възраждане“ № 3 и изградената върху него производствена сграда със застроена площ от 10 614 кв.м.

Базата, която трябваше да е една от най-модерните технологични центрове, е с работна височина от 15 метра, метална конструкция и е оборудвана по всички съвременни стандарти – разполага с изградена пожарогасителна система, видеонаблюдение, покрити складови площи и административно-битови помещения.

Локацията в обособен промишлен район с бърз достъп до АМ „Тракия“ я прави атрактивна за логистични и производствени цели.

Корпоративната история на „Лидер - 96“ e класически пример за възход и последвал колапс при агресивно разрастване.

Фирмата е основана в Пловдив през 1996 г. от семейство Георги и Ирина Златанови, заедно с техния бизнес партньор Петър Куршумов. Първите им стъпки в бизнеса започват от ул. „Мостова“ № 3 — в подножието на моста на Герджика в посока квартал „Кършияка“, на терена на бившето социалистическо предприятие „Прогрес“. Първоначално дружеството търгува с велосипеди, но през 2001 г. стартира собствено производство.

Постепенно предприятието се превръща в един от най-големите производители и износители на велосипеди в Източна Европа, като над 95% от продукцията се пласира на пазарите в Западна Европа (Германия, Нидерландия, Белгия, Италия, Швеция) под брандове като Leader, Oryx, Panther и Schiano. Впоследствие оперативната щафета е поета от сина на основателите — Димитър Златанов.

Навлизане на фондовете и скъсване с българските основатели

За да финансира бързото си разрастване и навлизането в сектора на електрическите велосипеди (е-байкове), компанията преминава през поредица от корпоративни трансформации: През 2016 г. Финландският фонд за дялово инвестиране KJK Capital купува 60% от капитала на фирмата майка „Лидер Груп 2016“ АД, а основателите запазват 40% чрез „Лидер Пропъртис“.

През 2022 г. финландците излизат от инвестицията, продавайки дела си на американския фонд TRG (чрез регистрираното у нас дружество „ТиАрДжи ЕЕФ Леджънд България“ АД). Впоследствие фондовете достигат 53% контрол, а българските основатели поетапно се оттеглят от собствеността и мениджмънта.

На 18 септември 2025 г. кредиторите обявиха целия дълг от над 66 млн. евро за предсрочно изискуем. Това задейства домино ефект от молби за несъстоятелност от самите дружества и банковите институции.

Експертизите по делото установяват, че в складовете са блокирани 31 788 броя произведени електрически и обикновени велосипеди. Вещите лица предупреждават, че стойността им се срива с всеки изминал ден.

Предстоящият търг на НАП на 11 ноември е първата реална стъпка към разпродажбата на руините от някогашната пловдивска велосипедна империя, докато кредиторите се опитват да спасят поне малка част от потъналите над 66 млн. евро.