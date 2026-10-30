Невиждана обща стачка в Италия! Протест срещу войната в 100 пристанища

Общата стачка в Италия, обявена от Съюза на основните профсъюзи (USB), засяга основно медицински заведения, училища и транспорт, но заедно с това протестират и пристанищата срещу тяхната милитаризация, съобщиха италианските медии, като се позоваха на съобщение от синдикалната асоциация.

"Инициативата на общата стачка, обявена от USB, е продължение на международната стачка на пристанищните работници.

Има милитаризация на пристанищата, регистрират се голям обем военни товари, работниците не искат да участват в разтоварването им поради опасност и нежелание да участват в конфликти", обясни един от координаторите на синдиката, Марко Беневенто.

Според него стачката може да обхване повече от 100 пристанища в Италия, Франция, Гърция, Мароко, Ирландия, Нидерландия, Германия, Швеция, Дания, Норвегия и дори Съединените щати.

"Сега връзката между войната, увеличението на цената на горивото, общото увеличение на разходите за основни услуги и стоки е очевидна, това беше причината за обявяването на обща стачка в Италия. Протестираме срещу икономиката на войната, милитаризацията, превъоръжаването и нарушаването на правата на работниците", каза събеседникът на агенцията. Той отбеляза, че стандартът на живот пада, покупателната способност намалява, италианското правителство няма средства да финансира адекватно училищата и здравеопазването.

"Парите за военни разходи се изтеглят от тези сектори, но в същото време заплатите не се увеличават, социалните програми не се изпълняват. Докато зад превъоръжаването стои логиката за разширяване на влиянието на ЕС и Италия за защита на интересите на определени кръгове", каза Беневенто.

Той каза, че шествия и демонстрации ще се проведат в десетки италиански градове, включително Милано, Рим, Торино, Неапол, Болоня, Генуа.

"Вместо да слуша недоволството на населението, правителството на Джорджа Мелони прибягва до репресивни механизми – както икономически, така и полицейски.

Нашата стачка изразява общото недоволство на населението. И не се страхуваме от репресии, което отличава настоящото правителство. Не забелязва, че 11 милиона италианци не могат да си позволят адекватно лечение в медицински държавни структури, 5 милиона живеят на ръба на бедността. И това води до недоволство, което води до бунтове на площадите", обясни координаторът на синдиката.

Той отбеляза, че USB не се асоциира с никоя политическа партия и представлява интересите на работниците, които в момента се сблъскват с особени трудности.