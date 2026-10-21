Луксът превзема Доломитите! Отваря бутиков хотел в дворец от 20-те години

Доломитите продължават да привличат любителите на планинските пейзажи и луксозните пътувания. Тази зима туристите ще имат нов повод да посетят италианския курорт Кортина д'Ампецо, където се очаква да отвори врати Le Graal Cortina – бутиков хотел, разположен в обновен дворец от 20-те години на миналия век.

Хотелът ще разполага с общо 30 стаи, сред които 13 апартамента. Проектът е поверен на италианския архитект Акиле Салвани, който залага на елегантна комбинация от тъмно дърво, кадифени материи и естествена светлина. Планинските гледки ще бъдат ключова част от атмосферата и цялостното преживяване на гостите.

Ски, релакс и гурме изживявания

Le Graal Cortina ще осигурява удобен достъп както до популярните ски писти в района, така и до историческия център на курорта. След ден по склоновете или планинските маршрути посетителите ще могат да се отпуснат в луксозния спа център Le Graal Spa.

Зоната за релакс ще включва закрит басейн, сауна, хамам, камера за криотерапия и помещения за различни процедури.

Кулинарните изживявания също ще заемат централно място в концепцията на хотела. Гостите ще могат да избират между три ресторанта и бара.

Le Monsù ще предлага изискана ресторантска атмосфера. Името му произлиза от сицилианския вариант на френското обръщение Monsieur Le Chef, използвано в миналото за главните готвачи в аристократичните домове.

За по-непринудено хранене Le Café ще съчетава кафене, бистро и сладкарница. Менюто ще включва сицилиански специалитети в съвременна интерпретация.

Вечерните часове ще бъдат запазени за Le Graal Bar, където посетителите ще могат да опитат авторски версии на коктейли като негрони и сприц, придружени от малки хапки и сладкиши.

Още луксозни хотели отварят врати

Le Graal Cortina няма да бъде единственото ново попълнение в хотелската карта на Доломитите.

В началото на декември в Кортина д'Ампецо се очаква да отвори и The First Cortina by The Pavilions Hotels & Resorts. Хотелът ще разполага със 76 стаи, спа център и няколко ресторанта, сред които е и популярната международна верига Zuma.

През следващата година се очаква и завръщането на историческия Hotel Cristallo в Алта Бадия. След мащабна реконструкция той ще отвори отново под марката Mandarin Oriental.

Плановете предвиждат 83 стаи, включително 30 апартамента, няколко ресторанта и бара, както и спа център, характерен за луксозната хотелска верига.

С новите проекти Доломитите затвърждават позицията си като дестинация, която съчетава впечатляваща природа, зимни спортове и висок клас туристически услуги.