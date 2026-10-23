Серия мощни земетресения! Евакуации и тревога за цунами в европейска страна

В Италия е обявена тревога за цунами след серия от земетресения, регистрирани край средиземноморското крайбрежие. Властите предприеха превантивни евакуации в няколко града в Сицилия, като мярката цели да гарантира безопасността на населението, предав "Вести".

Поредица от цели 12 труса е регистрирана край бреговете на Сицилия в петък по обяд, което е предизвикало издаването на предупреждението за цунами, съобщава The Independent. Най-силното земетресение в серията е било с магнитуд 5.0 по скалата на Рихтер, което е достатъчно силно, за да предизвика безпокойство за възможни вторични ефекти като цунами.

В отговор на сеизмичната активност и последвалата тревога са извършени превантивни евакуации на училища в градовете Палермо и Месина. Мярката е предприета с цел осигуряване на безопасността на учениците и персонала, като властите са действали бързо, за да предотвратят евентуални рискове. Евакуацията е стандартна процедура при подобни предупреждения, за да се избегне паника и да се осигури контрол над ситуацията.

Според официални лица, цитирани в публикацията, останалите 11 земетресения от серията са регистрирали магнитуд над 3.0. Въпреки че тези трусове са по-слаби, те допринасят за общото напрежение в района и подсилват необходимостта от наблюдение. Ситуацията се следи отблизо от италианските власти, които са в готовност да предприемат допълнителни мерки при нужда.