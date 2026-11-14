Раздават 50 къщи в Италия безплатно. Уловката

Не 1 евро, а напълно безплатно ползване на жилище в продължение на десетилетие. Необичайна оферта отправя южният италиански регион Калабрия в опит да спре обезлюдяването на малките си населени места. Местните власти предлагат 50 имота на нови жители, като поемат и разходите за тяхното цялостно обновяване. Има обаче едно съществено условие – кандидатите няма да станат собственици на домовете, а ще трябва да живеят в тях постоянно през следващите 10 години.

Програмата, наречена „La Calabria ti regala la casa“ („Калабрия ти подарява дом“), е финансирана с 20 млн. евро от регионалното правителство. Тя обхваща 26 общини с население под 5000 души, разположени в петте провинции на Калабрия.

За разлика от популярната италианска схема за продажба на изоставени къщи срещу символичното 1 евро, този път кандидатите няма да трябва да влагат собствени средства в основния ремонт. Регионът осигурява финансиране до 2000 евро на квадратен метър брутна площ, като максималната сума за едно жилище е 280 000 евро.

Срещу това новите обитатели подписват договор за безвъзмездно ползване за срок от десет години. Имотите не могат да бъдат препродавани, преотдавани под наем или използвани за туристически цели. Предназначението им е единствено за постоянно жилище.

Какво ще се случи след изтичането на десетгодишния срок все още не е окончателно решено. Възможностите за продължаване на договора или промяна на условията ще бъдат уточнени в рамковия план на регионалните власти.

Дом с гледка към морето и планините

Сред предложенията има разнообразни жилища – от апартаменти в исторически центрове до самостоятелни къщи с градини и панорамни гледки.

В средновековния център на Торе ди Руджеро например се предлага четиристаен апартамент с площ от 135 кв. метра. В Сан Манго д'Акино кандидатите могат да изберат къща на два етажа с просторна градина и изглед към планините.

В живописното село Чесанити е включен апартамент от 85 кв. метра, разположен на кратко разстояние от плажовете на Тиренско море. В Сан Флоро се предлага къща от 140 кв. метра с панорамна гледка, а в Алесандрия дел Карето – двустаен апартамент от 52 кв. метра.

Списъкът включва още къща с площ около 85 кв. метра в Шиляно. В Ровито пък общинска сграда ще бъде преустроена в три самостоятелни апартамента.

Кой може да кандидатства?

Офертата е насочена към хора, които искат трайно да се установят в Калабрия, но не и към желаещи да придобият ваканционен имот. Кандидатите трябва да са навършили 18 години и да са живели извън региона най-малко три години.

Одобрените ще трябва да преместят основното си жилище в избраната община и да останат там през целия десетгодишен период. Нарушаването на условията може да доведе до прекратяване на договора.

С предимство ще се ползват италианци, завръщащи се от чужбина, и техните потомци, млади двойки, семейства с деца, самотни родители, дистанционно работещи, фрийлансъри, занаятчии, представители на културния сектор и хора с увреждания.

Кандидатстването започна на 5 ноември, а крайният срок е 18 декември.

Битка за младите хора

Зад инициативата стои сериозен демографски проблем. За последните десет години населението на Калабрия е намаляло с 6,4% – най-големият спад сред италианските региони, показват данните на националния статистически институт Istat. За сравнение, населението на Ломбардия се е увеличило с 1,1%.

Това не е първият опит на местните власти да обърнат тенденцията. През 2021 г. регионът предложи на нови жители на обезлюдени села годишно възнаграждение от 28 000 евро, за да се установят там. По-рано тази година беше обявена и друга мярка – месечна помощ от 1000 евро за студенти от местните университети с цел да бъдат задържани младите хора и да се ограничи миграцията им към по-богатите северни части на страната.

Калабрия е сред най-живописните райони на Южна Италия. Регионът привлича с драматични морски скали, залесени планини и кристално чисти води. С новата програма местните власти се надяват красотата на района да се превърне и в причина хората да изберат да живеят там, а не само да го посещават като туристи.