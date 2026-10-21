В Италия се случва нещо невиждано! Опразват магазините, спагетите свършиха  

Стачката на фермери и превозвачи върна страшните гледки в Италия от времето на пандемията, даже ги задмина.

Празни рафтове могат да се видят в супермаркетите. В момента има остър недостиг на храни в Неапол, Рим и Калабрия. Най-лошата ситуация е с плодовете и зеленчуците, масово липсват. Трудно е да се повярва, но спагетите са изчезнали, пише Corriere della Sera.

Истината е, че големите фабрики, които произвеждат основното национално ястие от десетилетия, продължават да не работят заради стачката, започнала заради прекомерно високите цени на горивата.

В Сицилия е пълна лудост - хората се запасяват с храна, сякаш се готвят за глобална катастрофа.

Властите в Милано обявиха, че 500 войници ще обикалят в рада, където се случиха младежките погроми. Съгласно указ, те ще наблюдават спазването на реда и закона, но без правомощия за арести.

Министърът на отбраната Гуидо Крозето е дал подкрепа за разширяване на правомощията на армията, но след консултации с президента я е оттеглил.

Освен това новият указ предвижда по-строга отговорност за непълнолетните за бунтове, както и наказателно преследване за насилствени действия по време на демонстрации.

Наказателни мерки, включително задържания, могат да се прилагат за тийнейджъри от 14-годишна възраст.

Тези мерки са предприети след бунтовете в Милано по време на демонстрации срещу повишаващите се цени, като 80% от участниците са били непълнолетни.

Властите се опасяват, че подобни действия, белязани с актове на вандализъм и грабежи на магазини, могат да се повторят и този уикенд.

Както отбелязва вестник La Republica, настоящият указ за засилване на мерките за сигурност е седмият за последните четири години.

Предишните обаче не постигнаха желания резултат и това "показва техния провал."