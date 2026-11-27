Бившата италианска порно звезда Илона Сталер, известна с творческия псевдоним, Чичолина, обяви, че ще се кандидатира за кмет на Рим.

75-годишната Сталер вече има опит в италианската политика. През 1987 г. тя е избрана за депутат в долната камара на италианския парламент от Радикалната партия, като остава народен представител до 1992 г.

Родена е на 26 ноември 1951 г. в Будапеща, Унгария, а през 70-те години се установява в Италия, където започва кариерата си в развлекателната индустрия.

Чичолина обяви намерението си да участва в местните избори в интервю за италианското обществено радио RAI навръх своя 75-и рожден ден. Тя заяви, че вече работи по подготовката на кандидатурата си, но засега отказва да разкрие коя политическа формация ще я подкрепи.

"С мен Рим ще се превърне в модерен и удобен за живот град", заяви Сталер, представяйки основния приоритет в предизборната си програма.

Сред предложенията ѝ са увеличаване на полицейското присъствие по улиците, подобряване на сигурността в обществения транспорт и опазване на зелените площи в италианската столица. Тя възнамерява да води кампанията си предимно чрез социалните мрежи.