Главното управление на разузнаването към украинското министерство на отбраната. Според неговите данни севернокорейският лидер Ким Чен Ун лично е разпоредил временно ограничаване на военното сътрудничество с Москва, включително спиране на доставките на балистични ракети. В основата на спора е намерението на руската дипломация да съдейства за намаляване на напрежението на Корейския полуостров.

Южна Корея в центъра на спора

Недоволството на Пхенян било предизвикано през октомври от изявление на руския заместник-министър на външните работи Андрей Руденко. Според украинското разузнаване дипломатът е заявил, че Москва възнамерява да допринесе за подобряване на отношенията между двете Кореи. В края на месеца севернокорейският външен министър Чхве Сон Хи е поискала разяснения от руската страна, посочвайки, че подобна позиция не съответства на съюзническите договорености между Москва и Пхенян.

На 20 октомври Руденко действително заяви пред журналисти, че Русия би приветствала практически стъпки на Сеул за нормализиране на двустранните отношения, предаде Интерфакс. Дипломатът подчерта, че Москва не обвързва отношенията си с други държави с войната в Украйна. Южнокорейските власти обаче поставят пълното възстановяване на отношенията в зависимост от прекратяването на конфликта.

Замразени доставки и нови ограничения

Според украинското разузнаване мерките на Пхенян засягат не само доставките на балистични ракети, но и на артилерийски боеприпаси. Въведено било и ограничение върху използването на севернокорейското въздушно пространство от руски военнотранспортни самолети. Северна Корея засега отлага изпълнението на искането на Москва за увеличаване на севернокорейския военен контингент на руска територия от 8500 на 50 000 души.

В същото време вече изпратените в Русия севернокорейски военнослужещи продължават да изпълняват задълженията си. Украинското разузнаване посочва като допълнителни пречки пред разширяването на военното сътрудничество езиковата бариера, недостига на преводачи и затрудненията при взаимодействието между армиите на двете държави.

Две години след стратегическия договор

Руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун подписаха през юни 2024 г. в Пхенян договор за всеобхватно стратегическо партньорство. Документът предвижда предоставяне на взаимна военна помощ при въоръжено нападение срещу една от двете държави.

Икономическите и транспортните връзки между страните също се разширяват. На 7 септември тази година Русия и Северна Корея откриха нов автомобилен мост над граничната река Туманган, предназначен да увеличи обема на двустранните превози.