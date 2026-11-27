Американският президент Доналд Тръмп изрази желание Владимир Путин да присъства на срещата на върха на Г-20, която ще се проведе на 14 и 15 декември в Маями, Флорида. Само седмица след разговорите между двамата лидери в китайския град Шънджън Тръмп даде знак, че е готов да продължи личния диалог с руския си колега и на американска земя. Президентът на САЩ обяви позицията си пред журналисти в имението си Мар а Лаго, където отбеляза Деня на благодарността, предаде Ройтерс.

Путин е добре дошъл във Флорида

"Той определено е добре дошъл", заяви Тръмп, като призна, че някои от участниците в срещата на върха не биха се радвали на присъствието на руския президент. Самият американски лидер също изрази съмнение дали Путин ще пожелае да присъства на форума. "Ако зависи от мен, ще се радвам да е сред нас", добави Тръмп.

Поканата към руския президент бе потвърдена още на 23 септември от американския държавен секретар Марко Рубио след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в рамките на Общото събрание на ООН, припомня "Аксиос".

Вчера от Кремъл съобщиха, че все още не е взето окончателно решение за участието на Путин. След срещата си с Тръмп в Китай миналата седмица руският президент заяви, че ще обмисли възможността да пътува до Флорида.

Продължение на дипломатическите разговори от Шънджън

На 19 ноември Тръмп и Путин проведоха двустранни разговори в рамките на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество, след което участваха в тристранна среща с китайския президент Си Цзинпин. Според съветника на Кремъл по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков основна тема на разговора между американския и руския лидер е била войната в Украйна. Двамата са обсъдили и двустранните отношения между Вашингтон и Москва.

В четвъртък Тръмп разкри допълнителни подробности за разговорите си с Путин. В публикация в социалната си мрежа Трут соушъл той заяви, че е поискал от руския президент да прекрати военната агресия в Европа, за да се създадат условия за възможно най-бързо мирно уреждане на конфликта в Украйна.

Маями събира лидерите на водещите икономики

Срещата на Г-20 ще се проведе в комплекса "Тръмп Нешънъл Дорал" в Маями и ще бъде кулминацията на американското председателство на международния формат. Сред основните приоритети на Вашингтон са стимулирането на икономическия растеж, укрепването на икономическата сигурност, развитието на частния сектор и решаването на проблемите с държавната задлъжнялост.

След приключването на форума председателството на Г-20 ще премине към Великобритания, която ще бъде домакин на срещата на върха през 2027 г.